NBA／復賽推防疫智能戒指 九指灌籃王調侃自己無法參賽

NBA有望在美國時間7月31日於迪士尼復賽,為了防堵疫情,除了發給球員健康安全手冊,進入園區時,也可選擇配戴智能戒指,不但能測量體溫、呼吸、心率,還能提前三天檢測出肺炎症狀,準確度高達90%。此消息一出,曾因意外少了右手無名指的前火箭前鋒格林(Gerald Green)則自我調侃「不能參賽了」。

為防止疫情擴散,在NBA復賽園區的人員,除進食、獨自待在房內、訓練等狀況外,必須隨時配戴口罩,聯盟也祭出新招,讓球員選擇配戴能追蹤身體狀況的智能戒指,最驚人的是該戒指能在三天前就檢查出使用者是否有肺炎症狀。

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo



The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body

temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ