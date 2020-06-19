NBA／復賽推防疫智能戒指 九指灌籃王調侃自己無法參賽

NBA有望在美國時間7月31日於迪士尼復賽，為了防堵疫情，除了發給球員健康安全手冊，進入園區時，也可選擇配戴智能戒指，不但能測量體溫、呼吸、心率，還能提前三天檢測出肺炎症狀，準確度高達90%。此消息一出，曾因意外少了右手無名指的前火箭前鋒格林（Gerald Green）則自我調侃「不能參賽了」。

為防止疫情擴散，在NBA復賽園區的人員，除進食、獨自待在房內、訓練等狀況外，必須隨時配戴口罩，聯盟也祭出新招，讓球員選擇配戴能追蹤身體狀況的智能戒指，最驚人的是該戒指能在三天前就檢查出使用者是否有肺炎症狀。

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo



The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body

temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ — NBA Central (@TheNBACentral) June 18, 2020

聽到可能會帶戒指的消息，前火箭球員格林在Instagram上自我調侃：「好吧...我應該打不了了，因為我的手指就是這樣不見的」。格林之所以如此開自己玩笑，是因為11歲戴著戒指玩耍時弄傷自己的手指，造成右手無名指一半被截肢。

撇除戴戒指打球會受傷的潛在危險，也由於該智能戒指功能強大，可能涉及個人隱私。不過並沒有強迫所有人員配戴，而是讓他們「選擇」是否使用，蒐集到的數據不只有助於防堵疫情，聯盟也會同時提供給配戴者，讓所有人員清楚自己的健康狀況。