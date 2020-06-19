NBA／真的要復賽嗎？ 佛州確診破三千恐成疫情中心
NBA預計於美國時間7月31日在佛羅里達州的迪士尼復賽，但目前有傳當地疫情擴散，確診總數已達3207人，為賽季恢復增添隱憂。
據報導，目前佛羅里達州的疫情大爆發，奧蘭多市下屬奧蘭治縣，正好是迪士尼樂園所在區域，昨天單日就新增 316名確診病例，為先前單日最高確診數的兩倍。依照著個趨勢，加上NBA進駐，屆時將湧入大量人潮，恐讓病毒擴散更快，疫情更難以控制。
雖然在NBA決定復賽前，佛羅里達州為疫情相對緩和區域，不過如今已有美國疫情專家指出，佛羅里達州很有可能成為下一個疫情中心，甚至會成為疫情爆發後最嚴重的一州。種種推測，都為NBA重啟賽季埋下更多不確定因素。
除了佛州疫情攪局，以籃網球星厄文（Kyrie Irving）為首的球員在內，也打算為了爭取黑人權益罷賽。儘管不少球員還是力挺聯盟恢復賽季，不過能不能順利衝破罷賽、疫情這兩大障礙，是聯盟當前最嚴峻的課題。
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