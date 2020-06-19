樸實無華的頂級藍領 華勒斯用防守寫傳奇

最近聯盟復賽新聞炒得沸沸揚揚，即便日期拍板定案，但是否球員們都願意出場，甚至還有防疫管理等困難，要把今年剩餘賽季消化完，仍困難重重。曾有外媒評比湖人將是本季奪冠最大熱門，今年詹姆斯(Lebron James)能否順利率領湖人重返榮耀，也將決定他的歷史評價是否再次提升。

此前，湖人有著老大布萊恩(Kobe Bryant)率領的二連霸，更早的歐布連線時期三連霸。但2003-2004球季，一面倒被看好將順利奪冠的湖人F4，卻被一支不起眼的庶民球隊-底特律活塞給擋下，創造震撼全球的大驚奇。所以說，即便是本季奪冠呼聲相當高的湖人，在疫情二度來襲與復賽種種不確定因素下，也未必能在球賽如期開打後順利問鼎冠軍。

說到2003-2004賽季，活塞五虎佈下銅牆鐵壁般的防守，4:1擊潰湖人的系列賽，這其中的防守核心，正是汽車城的藍領典範，班.華勒斯(Ben Wallace)。

布萊恩(右)在2004年帶領湖人挑戰他的第四個總冠軍時，竟然慘敗給陣中沒有明星的藍領球隊活塞，華勒斯(左)就是相當關鍵的人物。 歐新社資料照片

扛中鋒身材呈現劣勢 華勒斯起步並不順

在那個以半場組織系統戰偏多的球風年代中，華勒斯的身材於中鋒位置上，本就有先天的劣勢，但是憑藉他壯碩的體型與驚人爆發力，堅韌無比的防守意志，即便總是對抗身材比他大好幾號規格以上的姚明、歐尼爾、鄧肯(Tim Duncan)這樣的歷史級名將，硬漢華勒斯總是毫不畏懼，在防守端強勢抵擋對手的攻擊，展現他4次年度最佳防守球員的價值。

華勒斯的生涯起點並不順遂，正如他作為禁區門神卻毫不起眼一樣，1996年選秀會落選，爾後以自由球員身份簽約當時的華盛頓子彈隊(華盛頓巫師前身)。菜鳥球季僅打了34場，場均5.8分鐘，隔年增加到67場，防守天賦逐漸顯現，第三年碰上聯盟縮水賽季，華勒斯出賽46場中16場先發，在26.8分鐘內，繳出6分8.3籃板2火鍋1.1抄截的成績單。 不過華盛頓子彈連續三年無法闖進季後賽，華勒斯被交易到奧蘭多魔術。

僅僅替魔術效力的一年，1999-2000年球季，華勒斯證明了他在防守端的能耐，81場出賽都是先發，且創了單季最多出賽紀錄，留下4.8分8.2籃板1.6火鍋。但是魔術也因為進不了季後賽，於季後調整陣容，將華勒斯交易到了活塞，而這筆交易也成為華勒斯生涯轉機的曙光。

華勒斯雖然生涯待過子彈、魔術、活塞、公牛、騎士，但一提到華勒斯，勢必首先會令人聯想到他的活塞生涯。活塞球團有意重新建立球隊文化與防守核心，華勒斯僅有防守功用的球風也因此等到機會。華勒斯在新球隊的首年就證明他未來在防守端的統治力，場均34.5分鐘內能貢獻6.4分13.2籃板2.3火鍋，毫無適應不良，讓人驚艷這名矮中鋒的崛起。

華勒斯在活塞的六年巔峰期中，解讀對手進攻的防守功力，每年都在進化，雖然每個人都知道他最大的罩門就是在進攻端毫無個人得分能力，他主要就是配合球隊戰術作掩護、卡位爭搶進攻籃板，接獲隊友小球或空拋才有辦法得分，生涯也從來沒有一季場均得分上雙。而且4成的生涯罰球命中率奇差無比，還曾被使用駭客戰術，單節獲得20次罰球的紀錄。

在「班蛙」華勒斯(右)的防守之下，不論對手是誰，想要得分都是非常困難。 歐新社資料照片

但攻守兩極的華勒斯，最特別的地方在於，他沒有一如眾家偉大球星瘋狂的飆分，關鍵球絕殺紀錄。即便所有人都知道他進攻技能貧脊，但靠著他樸實無華的硬派防守球風，依舊受到許多球迷愛戴。 他甚至證明了，專注於防守也能將自身價值發揮到淋漓盡致。

團隊至上的活塞 造就華勒斯的傳奇生涯

華勒斯不僅拿過2002、2003、2005、2006年年度最佳防守球員外，同時也從2003年起連續四季入選明星賽，在活塞連續五年獲選年度防守第一隊，三次的年度第二隊與兩次第三隊，2002到2003籃板王連莊，與一次火鍋王。華勒斯在活塞的生涯精華期，幾乎做了所有在防守端能奉獻給球隊的能量。

以帳面數據來看，六年之中，華勒斯例行賽場均12.9籃板，2.8火鍋1.6抄截，更不包含無形中他的即時協防為隊友帶來的幫助等等。在當時，即便主力看管對方得分手的普林斯(Tayshaun Prince)被突破，鐵面人漢米爾頓(Richard Hamilton)被打點等等，後面都有華勒斯作為最後屏障的禁區保護。他驚人的補防意識與封蓋時機點，往往能讓華勒斯上演如排球場上A式快攻的麻辣火鍋秀。

除了火鍋外，他防守的全面性體現在他的數據中，他的籃板、抄球判斷，再再顯示華勒斯極高的球商，他在帶有激情防守的高強度碰撞下，還能有效節制他的犯規次數，最難能可貴。他的生涯犯規次數控制在1.9次，以他每晚面臨到各路禁區名將拳拳到肉的實戰對抗中，他的情緒控管，防守尺度拿捏，真的是非常理想，說他是當代的防守教科書、頂級藍領苦工的代名詞，應是毫無懸念。

除了個人防守端的表現，華勒斯是名出色的團隊球員，他和技術犯規大王華勒斯(Rasheed Wallace)的內線搭配，就是當代相當具有看頭的防守組合。華勒斯和活塞連續五年殺到季後賽，往往他在季後賽更高張度的場面中，使用率更高，2003年季後賽17場繳出誇張的42.5分鐘內，送出3.1記麻辣鍋，2.5抄截與16.3籃板。

禁區強者如歐尼爾(中)，遇到兩位華勒斯的包夾也是寸步難行！ 歐新社資料照片

奪下冠軍的2004年季後賽，25場中，華勒斯出賽39.2分鐘繳出10.3分14.3籃板1.9助攻2.4封阻1.9抄截，各方面都替球隊立下汗馬功勞，用他們招牌的鐵血防守，擊潰湖人偌大的光環，最終將活塞捧上總冠軍王位。

華勒斯在2006-07賽季轉戰公牛兩季，接著加盟騎士兩季，陸續因團隊體系不合，以及斷斷續續傷勢困擾的影響下，讓他無法和球團磨合出優異的個人與團隊防守績效，在身體爆發力日漸不復當年的情況下，華勒斯的生涯慢慢從巔峰下山。

最終在2009-10年，以老將鳳還巢之姿回到汽車城，續打了三年，平均出賽僅22分鐘，帶有更多的是功能性輔助球隊，與傳承意味，最終華勒斯的3號球衣，也在招牌鐘聲中，被退休高掛在活塞主場中。

這是一名防守球員出頭天的勵志故事，不同於超級巨星擁有驚人天賦的不可一世。加上他有謊報身高嫌疑，官方宣稱6尺9吋，但實際上差不多6尺7吋，就更讓人敬佩， 華勒斯從乏人問津的落選新秀，到獲選明星賽先發，踏進防守的最高境界，獲得總冠軍戒的無上榮耀。

華勒斯更多的是苦練，洞悉、觀察場上的脈動，經驗與沉著，搭配他投入在防守端的狂野激情，紮實的防守基本功與觀念，讓他成為獨特以防守聞名的名將，直到現在依舊是個令人回味再三的一代硬漢。

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