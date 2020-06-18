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NBA／聲援厄文反復賽 沃爾復出後想打東京奧運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
沃爾。 法新社
沃爾。 法新社

球員工會副主席厄文（Kyrie Irving）在近日帶起反對復賽行動，並獲得不少球員的支持，而今天華盛頓巫師隊主控沃爾John Wall）也表示，雖然本賽季他因傷無法參與復賽，但如果保持健康，他也將以安全為由不參加復賽，相當能理解厄文的立場。

沃爾近兩賽季因傷所苦，日前也對外宣告將不會在本賽季復出，對於近日厄文發起的反對復賽運活動，他則公開表示支持，「說真的，如果我能出賽，我也不願意參加復賽，因為我認為這是不安全的，我理解他們為什麼想要復賽，但是我不會這樣做。」

沃爾在上賽季進行阿基里斯腱手術後，卻又發生在家滑倒的意外，讓他休養期間再度拉長了超過一年，不過他日前受訪時透露身體狀態已經恢復到百分之110，但將不會在本賽季復出。

對於厄文發起的反復賽行動引發不少議論，沃爾強調自己能夠理解他的立場，「雖然厄文是一個活在自己世界的人，畢竟他覺得地球是平的。但我認為他說得有道理，很多人也認同，所以他們才開始統整大家的意見。現在黑人平權的抗議活動仍在進行，很多人也覺得復賽並不安全，這就是厄文的想法。」

除了復賽議題外，曾兩次錯過披上美國男籃隊戰袍的沃爾，也重申了想在明年東京奧運為國出征的立場，「我認為我就是美國隊控球的完美人選，願意防守、組織進攻，我不會一直只想著得分和投籃，而是讓隊友參與進來，沒有什麼是比帶著金牌回來更棒的事情，我想把這件事寫進履歷裡。」

厄文 沃爾 John Wall

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