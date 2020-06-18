連三年選中MVP 雷霆怎麼浪費一鍋好料？

如果怎樣都拿不到總冠軍，做為球隊總經理，你寧願是一手爛牌輸了有藉口，還是一手好牌打壞被人笑？

沒有人會想要選擇後者，不過，雷霆總經理培斯帝（Sam Presti）卻逃不掉這個命運。因為他從2007年開始，連續三年選中了未來的MVP，但到最後卻換不回一座冠軍，而就此背上了這個笑柄。

培斯帝一手組建的雷霆，最靠近冠軍的一次就是2012年打進總冠軍決賽，可惜栽在詹姆斯為首的熱火三王腳下。那是雷霆在2008年搬到奧克拉荷馬之後的歷史最高點，也是陣容最華麗無匹的一年。當時陣中新星除了後來拿下MVP的杜蘭特、衛斯布魯克和哈登之外，還加上了鍋神伊巴卡，板凳上還有個潛力無窮的菜鳥後衛傑克森（Reggie Jackson，後來曾去活塞當家了一陣子），而老將名單上則是擁有冠軍經驗的柏金斯（Kendrick Perkins）及費雪（Derek Fisher），還有一票中生代的當打球員。

就算這次失手，天賦及人手滿滿的雷霆，已被視為接下來幾年最具問鼎冠軍實力的強隊之一。沒想到在那之後，雷霆就再也沒回到總冠軍賽舞台，而參與那一年雷霆盛世的主角們，現在只剩下老闆和總經理還沒走人。

雷霆在全盛時期可不是只有3個未來之星，超級大鎖伊巴卡(左2)當時也在陣中。 歐新社資料照片

這支曾被視為聯盟儲君的年輕球隊至今沒有拿到冠軍，誰該是頭號戰犯？對於該隊歷史有些了解的人，都有不同的答案。大多數人把問題歸咎在總經理培斯帝身上，因為在雷霆一待13年的他，一路都是由他操盤，所以責無旁貸。不過，也有人認為老闆班奈特（Clay Bennett）才是問題核心，因為他口袋不夠深，不肯砸錢付更多豪華稅，所以總經理當然留不住人。還有人覺得總教練問題最大，前期的布魯克（Scott Brooks）和現任的唐諾文（Billy Donovan）上任時全是NBA菜鳥教頭，經驗不足的結果，手上有再好的料也只是浪費。

這些原因都沒錯，但其中仍有一個因素是老闆、總經理及總教練沒辦法控制的，那就是運氣。說實話，雷霆的運氣實在是背了一點，回頭去看這一路以來的發展，有三個時運不濟的因素，讓雷霆賠掉了冠軍。

第一個時運不濟，就是有杜蘭特的雷霆只要一進入到季後賽，常常就敗在該年冠軍隊的手下。第一年(2010)首輪敗給湖人，第二年(2011)西決輸給小牛，第三年(2012)決賽不敵熱火，第五年(2014)西決敗給馬刺。更別提第六年(2016)在西決手握3比1的領先，最後被當年73勝的歷史級勇士逆轉。如果不是勇士後來在決賽也搞砸3比1的領先而讓騎士勝出的話，杜蘭特六度率雷霆打季後賽，竟有五度死在當年最強的球隊手上。

杜蘭特(左)生涯首次打季後賽，首輸運氣差碰上布萊恩(右)領軍的湖人，湖人第6戰淘汰雷霆，最後也贏得當年的總冠軍。 歐新社資料照片

第二個時運不濟，則是來得不巧的傷勢。像是2014年對馬刺，雷霆因為伊巴卡受傷而輸掉前兩戰，但他一回來，雷霆立刻連贏兩場。如果伊巴卡那時沒有出現小腿緊繃的傷勢，也許雷霆早就贏得西區冠軍，重返決賽找熱火復仇。緊接著隔年，新科MVP杜蘭特居然因傷幾乎整季報銷，連衛斯特布魯克也受傷，最終不只讓雷霆賠上季後賽資格，也讓總教練布魯克丟了工作。這些在關鍵時期出現的傷勢，就此改變了雷霆的發展走向，讓他們離冠軍愈來愈遠。

第三個時運不濟，則是交易操作的時間點。2012年雷霆被迫提前出手交易哈登，沒想到後來電視轉播新合約的收入一舉衝高了球員的薪資上限，這個時間差讓培斯帝賠上了第一個MVP。2016年為了留住即將成為自由球員的杜蘭特，培斯帝提前用伊巴卡去換歐拉提波（Victor Oladipo）來為球隊增加第三個得分點，結果杜蘭特卻選擇了勇士，這個時間差又讓培斯帝接連丟掉了兩大主將。至此，雷霆已經完全不是當年那支打進決賽的球隊，連三年都止步第一輪。而在2019年衛斯布魯克也被交易出去之後，三大MVP的輝煌時代宣告結束。

布魯克接掌雷霆兵符時經驗不足，雖然手下有一堆虎將，例行賽也常常打出超高勝率，但到了季後賽就是會遇到很多問題。 歐新社資料照片

回頭去看，那一年的雷霆，也因為沒有總冠軍的加持，而成了永遠難以取代的可惜。就像95年俠客加一分錢的魔術，2000年韋伯領軍的國王五虎，以及2005年奈許帶起的太陽風暴一樣，當年他們都被期待能一舉上位，最後卻是一枚戒指也沒留下，就此雲煙四散。也因此，人們心中似乎總留了一個位置給當年這支「曾經青春，但不無敵」的雷霆。

在2012年的雷霆徹底拆夥之後，對總經理培斯帝而言，曾經的一手好牌沒了就是沒了，他只能放眼未來，而且他在交易的過程中已經為球隊留住了龐大的重建資產。令人咋舌的是，接下來七年，雷霆除了自己原有的首輪籤之外，手上居然還有九個從先前交易中換回的首輪選秀權。光憑這一點，能夠廣積糧的培斯帝在聯盟裡就已難有敵手。再加上他原有的選秀眼光，這個長得有點像奇異博士的總經理，應該還能為奧克拉荷馬這個小城市變出超能量的新魔法。不過，未來他再端上桌的一鍋好料會不會又毀在時運不濟，就只能等時間來證明了。