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NBA／聯盟下最後通牒 球員最晚24日得決定是否參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA復賽規範出爐，並要球員最晚在24日前得回覆是否要參賽。 歐新社
NBA復賽規範出爐，並要球員最晚在24日前得回覆是否要參賽。 歐新社

儘管有球員拒絕出賽，NBA賽季重啟計畫仍緊鑼密鼓進行中，今日公布更多細節，包含六大階段與明訂復賽期間球隊、球員的規範守則，其中也設下參賽截止線，球員必須在美國時間6月24日前告知球隊是否參與復賽，以利球隊確定最終球員名單。

NBA已確定在7月31日復賽，而距離6月30日的訓練營僅剩2周時間，雖然有不少球員對復賽有疑慮，聯盟還是下了最後通牒，要求球員必須在24日前決定是否參賽並告知球團。

若球員在24日前決定退出，且非新冠肺炎確診者與高風險球員，聯盟並不會有任何懲處，但每場會被扣除1/92.6的薪水，最多扣薪14場，此舉也是為了尊重願意回來打球的球員。

若有球隊因球員退賽、受傷或確診導致球員短缺，聯盟開放球隊簽下自由球員替換，「交易日」開放日為22日，且不限於復賽的22隊，也未規定可以替換多少球員。

值得一提的是雖然聯盟規定所有球員必須在22日回到所屬城市，但唯一的例外是位在加拿大多倫多暴龍，因為當地防疫規範，全隊將直接在佛羅里達集合，並使用當地大學作為練習場地。

新冠肺炎 薪水 多倫多 加拿大

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