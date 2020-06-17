NBA／反對復賽處罰？ 球評爆厄文禁去迪士尼

NBA復賽倒數，籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）公開反對的後續也餘波盪漾，球評柏金斯（Kendrick Perkins）透露，聯盟和全員工會要厄文不用去復賽地點奧蘭多迪士尼。

台灣時間6月5日，NBA老闆同意22隊在迪士尼的復賽計畫，隔天因傷賽季提前報銷的厄文還傳出，有興趣隨行幫隊友加油，同天球員工會也同意復賽。台灣時間11日，美媒報導復賽將採「泡泡式」隔離方式進行，每隊都有人數控管，13日厄文就發出影片表示自己反對復賽。

從球員退役的柏金斯透露，若要說這幾天還有什麼改變，「我相信，也有聽說，NBA和球員工會要厄文別去（迪士尼）。」

湖人隊中鋒哈沃德（Dwight Howard）也發表過支持厄文的聲明，但反對厄文的聲音也有，塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）上周也曾爆料，聽說有東區的超級球星不打算參與復賽。