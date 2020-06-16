WSBL／新人后之爭 台電教頭拉票

第15季WSBL增設多項個人獎，其中包括首度設置的「新人后」，包括去年選秀會入選的台電中鋒楊芷瑜、林嘉慈及台元前鋒陳亭羽都是熱門人選之一，今天結束最後一場例行賽賽程的台電教頭林紀妏不忘「拉票」，希望新人后獎落台電。

身高180公分的楊芷瑜是WSBL首屆選秀會「狀元」，菜鳥球季15場打滿，場均22.4分上場時間獲得8.4分、4.3籃板，今天最後一場例行賽也攻下全場最高16分、12籃板，助隊以74：47輕取電信，迎接本季第3勝；主打前鋒的林嘉慈上場時間14.4分鐘不如隊友，但場均也有6.3分，且三分線命中率將近4成，也是台電「即戰力」。

林紀妏形容，兩名球員各有見長，楊芷瑜的位置可獲得更多上場時間，但幾場關鍵奪勝戰林嘉慈都有亮眼表現，「手心手背都是肉，拜託大家，把票投給台電！」

電信「最資深」菜鳥劉惠茹同樣有角逐新人后資格，她場均出賽24.1分，可貢獻7.6分、2.9籃板和2.3助攻，但今天10投3中的她認為自己已經和獎項無緣，「我起伏太大了，Cherry（楊芷瑜）是一直在進步，她剛開季還在適應，後面愈打愈好，亭羽也是不錯。」

劉惠茹2015年就加入電信，但膝蓋傷勢影響她投入WSBL的時間，她笑說從國中後就再沒在板橋體育館實際上場，「之前都幫忙暖身而已，季軍戰前要快點去適應。」