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塞爾蒂克一哥華克 決定綠衫軍上限

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
華克(左)本季成績雖然不如上季在黃蜂時那麼亮眼，但他與塞爾蒂克隊友快速磨合，打得更有智慧，已成為球隊中真正的領袖。 歐新社資料照片
華克(左)本季成績雖然不如上季在黃蜂時那麼亮眼，但他與塞爾蒂克隊友快速磨合，打得更有智慧，已成為球隊中真正的領袖。 歐新社資料照片

ESPN專家預測和賭城盤口都顯示，塞爾蒂克今年爭冠排名第四，落後湖人、公鹿、快艇，在東區僅於於公鹿。塞爾蒂克陣中三名場均得分20分以上球員為泰托姆、華克、布朗，核心七名主力則是每場得分113.5分，陣容深度夠，攻守均衡，武器多樣，被看好是東區第二熱門冠軍球隊。

NBA復賽在即，許多球迷都在期待泰托姆可以成為球隊領袖，在他生涯第三季帶領塞爾蒂克打出名堂，一舉登上東區王座。但他真是塞爾蒂克老大？真正決定塞爾蒂克上限的是誰？誰才是塞爾蒂克最重要的領袖球員？

我認為除了公鹿以外，東區最有可能也最具競爭力搶下冠軍的不是暴龍，也不是熱火或76人，而是塞爾蒂克。但塞爾蒂克一哥並不是泰托姆，帶隊人物是控球後衛華克，華克才是決定季後賽上限的關鍵領袖。

華克(左)和字母哥(右)都在去年的世界盃男籃賽中遭到大挫敗，但這成為他們今年在NBA東區帶領各自球隊拚冠的養份，塞爾蒂克與公鹿最有可能在東冠對決。 歐新社資料照片
華克(左)和字母哥(右)都在去年的世界盃男籃賽中遭到大挫敗，但這成為他們今年在NBA東區帶領各自球隊拚冠的養份，塞爾蒂克與公鹿最有可能在東冠對決。 歐新社資料照片

華克本季場均21.2分、4.9助攻、4.1籃板，他是塞爾蒂克第二號得分手，僅次於泰托姆23.6分，半場進攻最重要組織者之一。塞爾蒂克另外兩個進攻發動者是前鋒海瓦德(場均4.1助攻)、後衛史馬特(場均4.8助攻)，這三名能持球、擅組織，經常為隊友創造空間持球員，讓塞爾蒂克進攻更難被針對和預測，這在季後賽更大防守壓力下更為重要。

泰托姆並不是塞爾蒂克帶隊領袖和一哥，他目前只是綠軍最主要進攻箭頭和持球得分點，在帶動隊友、創造機會、組織進攻、控制比賽節奏、帶隊能力各方面，泰托姆需要學習和進化智商還有很多。用進攻和穩定得分幫助球隊，這是泰托姆現在最重要工作，帶隊能力、穩定休息室、激勵隊友都不是泰托姆現在能帶給塞爾蒂克爭冠元素。

泰托姆(左)得分能力雖強，但目前還沒有成為球隊領袖該有的能力。 歐新社資料照片
泰托姆(左)得分能力雖強，但目前還沒有成為球隊領袖該有的能力。 歐新社資料照片

塞爾蒂克現在主打的體系是「10人輪換」，場上至少有五個穩定持球點(華克、泰托姆、布朗、海瓦德、史馬特)，都能自主進攻和發動、終結進攻，有三個場均20分以上得分手(泰托姆、華克、布朗)，有五個三分球命中率3成67以上三分射手，有至少四個能玩命對位防守悍將(史馬特、布朗、泰斯、G威廉斯)。

季後賽節奏更慢、防守更緊迫、對抗強度更高，進攻得分更多依靠個人，三分球穩定性和高效持球點往往是決定比賽走向和勝負關鍵。

塞爾蒂克內線確實不夠高，缺少第一高度長人，但協防、包夾、輪轉體系能為塞爾蒂克創造不同優勢和對位，現代籃球更重視團隊防守、收縮和包夾，這也是塞爾蒂克在季後賽最具攻防優勢武器。

塞爾蒂克擁有全NBA最高231公分的中鋒法爾(右)，偏偏他球技生嫩、速度又慢，目前還不堪重用，因此要靠協防與包夾來彌補缺陷。 歐新社資料照片
塞爾蒂克擁有全NBA最高231公分的中鋒法爾(右)，偏偏他球技生嫩、速度又慢，目前還不堪重用，因此要靠協防與包夾來彌補缺陷。 歐新社資料照片

做為塞爾蒂克主控、比賽節奏主導者和帶隊一哥，華克季後賽發揮將決定塞爾蒂克上限，面對76人、暴龍、公鹿這支可能對手。史馬特是綠軍改變比賽、情勢殺手，泰托姆、布朗是進攻主要箭頭，海沃德需要成為穩定場上第三得分點。華克就是現在塞爾蒂克一哥，他的擋拆、三分球和突破、創造空間，都是決定塞爾蒂克團隊戰力的催化劑。

塞爾蒂克是今年東區最有可能創造驚奇球隊，華克是這支東區黑馬最重要帶隊領袖，他有機會在今年季後賽證明自己身價和能力。時勢造英雄，英雄創時勢，華克不管從那個層面看都不是聯盟一線球星，但他現在的處境和球隊天賦、組合，給了他最好創造時勢機會。

塞爾蒂克 Kemba Walker Jayson Tatum

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