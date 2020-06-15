NBA／為復賽加強防疫 23日起球員每隔一天接受檢測

各大媒體報導，美國職籃NBA為了恢復2019-2020年球季賽事，從6月23日開始，參加復賽的各隊球員和必要工作人員，將每隔一天就要接受一次2019冠狀病毒疾病檢測。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，NBA在3月11日宣布暫停2019-2020年球季賽事。

如今NBA計畫7月30日復賽，有22支球隊將前往佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Walt Disney World）的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of SportsComplex）進行閉門賽事 。

體育電視頻道ESPN報導，NBA昨天發布一份備忘錄告知各球隊，參與復賽的球員及必要球隊工作人員，6月23日將進行2019冠狀病毒疾病篩檢和抗體檢測。

6月23日後，球員和球隊工作人員將每隔一天就接受一次冠狀病毒篩檢，直到他們出發前往佛羅里達州的前兩天。目前所有球隊都計劃在7月7日至7月9日抵達奧蘭多的迪士尼世界，復賽訓練營則從7月9日展開。

但NBA的備忘錄沒有提到若有人員確診染疫，後續的處理措施為何，也沒說明各球隊抵達奧蘭多後的檢測程序相關細節。