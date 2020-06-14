NBA／康特爆料 超級球星反對復賽

NBA計畫在奧蘭多迪士尼重啟賽程，球隊老闆和球員工會也達成復賽共識，但仍有球員持反對立場，塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）就爆料，有東區的超級球星不打算重回球場。

康特表示，他收到的情報是前隊友透露，且不打算復賽的超級球星「至少一位」，他說：「如果我告訴你是誰，你會大吃一驚。」

曾效力爵士、雷霆、尼克和拓荒者隊的康特說，他在許多隊伍都有好友，「我和其中一個聊過，他說，不會告訴我是誰、在哪隊，但他說『我們隊上有很多人，他們復賽不打算去打』，他們是東區的球員，已經取得季後賽席位。」「綠衫軍」中鋒還補充說，其中有些球員還是超級球星。

這些超級球星復賽的前提是新冠肺炎疫苗問世，沒找到治療方式前不打算復賽。

在此之前，籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）率先表態不支持複賽，拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）對復賽也投下反對票，且建議球隊老闆艾倫（Jody Allen）別支持22隊復賽的方案，不過根據投票結果，28票中並沒反對票。