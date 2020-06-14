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WSBL／台元林文佑有天分又努力 邱啟益讚可塑之材

中央社 / 台北14日電
台元紡織林文佑攻下17分。記者季相儒／攝影
台元紡織林文佑攻下17分。記者季相儒／攝影

邱啟益接掌台元紡織女籃兵符首年，大膽啟用年輕球員，球員也未辜負期待，搶下冠軍賽門票，他點名，林文佑最令他驚豔，並稱讚林文佑是可塑之材，既有天分，又願意下苦工。

邱啟益去年進駐女子超級籃球聯賽（WSBL）台元女籃教練團後，重新調整戰力布局，為培養後起之秀，本季例行賽以年輕球員為主，老將為輔，過去出賽場次不多的球員，包括林文佑、沈欣在內，本季都獲得不少發揮空間。

「以往這批球員，去年、前年都打不到什麼球，在我認為今年才是她們的第一年。」邱啟益願意給予年輕球員磨練的機會，期待她們能迅速累積經驗。

這批球員中，又以林文佑令邱啟益印象深刻，林文佑過去曾是籃球「中輟生」，在籃球生涯短暫中斷2年後，上季加入台元，本季表現大躍進，場均得分14.5分，目前在聯盟中並列第2，台元能闖進冠軍戰，林文佑也扮演關鍵角色。

邱啟益過去帶領中華隊參加國際賽時，就曾遇過當時已展現天分的林文佑，後來到台元後，邱啟益也相當看重林文佑，交代不少功課，而林文佑的學習能力也讓他驚豔，他說：「她（林文佑）就像一塊海綿，你教她什麼，她馬上就做得出來。」

邱啟益表示，儘管林文佑因過去1、2年出賽機會少，加上2年沒碰球，運球較不好，但他稱讚：「林文佑投籃記憶還是非常好，真的是可塑之材。」

林文佑平時球隊訓練結束後，仍會留下來自主訓練，這些付出都看在邱啟益的眼裡，能擁有目前成績，邱啟益歸功一切都是林文佑自己的努力，「最重要是她自己很想打球，不管叫她做什麼都做，沒有說不要，很努力完成我交代的事情」。

邱啟益 中華隊 WSBL

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