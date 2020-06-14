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NBA／復賽時程微調 最遲10月14日產出新科冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
NBA復賽新時程，10月中才會產生總冠軍。 美聯社
NBA復賽新時程，10月中才會產生總冠軍。 美聯社

NBA預計聚集22支球隊到奧蘭多迪士尼重啟賽程，幾個復賽時程表出現微調，包括季後賽首輪開打日和總冠軍賽第7戰日期都有變動，但和原本日期相去不遠。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，NBA幾個重要時程如下：（台灣時間）

6月22日：所有球員回到所屬球隊

6月23日：交易之窗開啟，球隊可尋找適合球員

6月31日：訓練營展開

7月8日：球隊前往奧蘭多

8月1到15日：每隊進行8場例行賽

8月16到17日：季後賽資格賽

8月18日：季後賽首輪開始

9月1到14日：季後賽第二輪

9月16到29日：分區決賽

10月1日：總冠軍賽開打

10月14日：總冠軍賽第7戰

若排名第8和第9的球隊勝場差在4場內，就要進行季後賽資格賽，其中第8種子有1場勝場優勢，只要再1勝就能保住季後賽資格，第9種子想躋身季後賽就要連勝兩場；季後賽資格賽若兩場「打好打滿」，球隊幾乎每兩天就要出賽，不過詳細復賽賽程還沒公告。

2020年選秀會則預計10月16日登場，10月19日開啟自由球員市場，11月11日開始新賽季的訓練營，12月2日迎接新賽程。

NBA 選秀 自由球員

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