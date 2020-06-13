NBA／罷賽後果不堪設想 聯盟損失上看20億美元
歷經疫情衝擊，NBA睽違已久，將在美國時間7月底復賽，不過據傳因疫情和種族歧視議題，籃網球星厄文（Kyrie Irving）將組成「反復賽聯盟」，倘若罷賽成功，聯盟恐損失高達20億美元。
根據ESPN財經專家馬克思（Bobby Marks）指出，球員有權罷賽，但假如球賽不打，會導致雙輸局面。其中球員方不只會損失高達12億美元薪資，聯盟也恐會不承認現行勞資協議，重啟談判，屆時可能對球員不利。他也解釋：「球員目前總共損失約3億美元薪水。要是個球隊老闆執行不可抗力條款，且賽季無法順利重啟，屆時球員薪水會再砍25%。」
如此不容忽視的嚴重性，讓馬克思接著表示：「近期許多球員大概都會收到經紀人的警告了。賽季一旦告吹，不只聯盟，整個NBA的所有成員都會受到前所未有的影響。」
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