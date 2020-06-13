NBA／並非罷賽就是正義 坦普：打球能為群體賺進財富

NBA預計於美國時間7月31日重燃戰火，不過隨著種族平權問題持續延燒，有部份球員開始考慮缺席復賽，籃網球星厄文（Kyrie Irving）甚至認為重啟賽事會轉移平權運動焦點。對此，身為隊友兼球員工會副主席的坦普（Garrett Temple）則有不同看法。

坦普接受ESPN採訪時表示，自己不認為不出席復賽能對社會產生最直接的影響。他說：「在美國，白人跟黑人的平均收入可以說天差地遠。對此，如果要我要求其他球員放棄薪水去示威、遊行，我良心會過意不去，因為這樣做也未必會有實質的改變。」

坦普接著補充：「所以有人提出不想復賽的意見，最好想想，我們可是能夠為整個黑人社群累積財富的人。以宏觀的角度來看，這筆錢可能不夠多，但一點一點的累積，還是能稍微增加世世代代的財富。」

雖然雙方意見沒有對錯，但並非所有人都像厄文等球星一樣，站在聯盟的頂點，不用特別為財富煩惱，況且撇除疫情的疑慮，透過賽事轉播的鏡頭，球員亦能在賽前或是採訪期間為黑人社群發聲。