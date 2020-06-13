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NBA／黑人平權運動熱度恐因復賽降低 詹姆斯不擔心
美國近期發生白人警察執法過當致死的種族歧視事件，引起各界重視，其中黑人群體佔多數的NBA也不例外。因近期聯盟準備復賽，有球員質疑移師奧蘭多，可能會讓球員在各地力挺黑人的影響力驟降；對此，湖人球星詹姆斯（LeBron James）認為並不衝突。
美國時間週五晚間，聯盟召集包含厄文（Kyrie Irving）等球星在內，多達80名球員進行電話會議。會議當中，不少球員就提出重啟賽事可能讓球員對「Black Lives Matter」運動的影響力大大降低。身為聯盟代表人物的詹姆斯雖沒有參加會議，但不擔心比賽進行會讓球員分心，而忘記幫黑人群體發聲。
消息指出，詹姆斯相信在奧蘭多比賽不會澆熄他想要改變種族對立的決心。他不只想要在場下做好榜樣，也還是想念打球的時光，他堅信自己絕對能同時做好這兩件事。
確實如同詹姆斯所說，比賽未必就代表會喪失場下的影響力、能量，或許復賽有了全國、地區性的球賽轉播，球員能更方便透過傳播媒體，以肢體語言亦或是實質的精神喊話傳達改變的想法以及決心。
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