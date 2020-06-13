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NBA／哈沃德可能拒打復賽 湖人奪冠隱憂增
NBA確定將在美國時間7月31日復賽，不過因應疫情跟針對近期發生的種族歧視問題，不少球員表態不參加比賽，目前湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard）、爵士米契爾（Donovan Mitchell）、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）都紛紛傳出不會上場。
據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，哈沃德、米契爾、安東尼等人皆有機會不出席復賽。雖身為球員工會會長的保羅（Chris Paul）不勉強每個人都要去奧蘭多參與賽事，且不會遭到任何懲罰，但將無法獲得比賽重新開打階段的薪水。
相較米契爾、安東尼所在的爵士跟拓荒者而言，本季極欲拚冠，也相當有機會抱回金盃的湖人，若真的失去今年打出回春表現的哈沃德，在禁區替補端將失去一大攻防戰力。在沒有哈沃德進攻端吃餅，防守端威嚇力的情況下，湖人的奪冠之路恐會因此增加一些困難度。
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