NBA／比復賽更重要的事 公鹿希爾：我見過警察的殘忍

NBA好不容易在日前敲定復賽日前後，球員反對復賽的聲浪卻在近日愈滾愈大，不僅是因為對於聯盟防疫政策充滿疑慮，加上美國反種族歧視的聲浪也愈演愈烈，讓不少球員選擇投身第一線參與反抗，其中密爾瓦基公鹿後衛希爾（George Hill）就強調，現在對於他來說，有比復賽更重要的事情要做。

NBA近來與球員工會商討復賽相關事宜，也有愈來愈多球員反對復賽的聲浪浮上檯面，其中一派球員反對復賽的原因正是為了支持黑人平權運動，包括籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）就一度表達反對前往奧蘭多迪士尼復賽，而希望在前線參與反種族主義抗爭，不過他也強調最後仍會尊重多數球員的決定，因為NBA是一個團結的大家庭。

而公鹿後衛希爾也透露，自己受到黑人男子佛洛伊德（George Floyd）因警察執法過當而死亡一事影響甚深，並認為目前參與抗爭將是比復賽更重要的事情，「如果不是因為我有籃球天賦，或許我就會是另外一個佛洛伊德，我可能和我的一些家人一樣死在街頭，這件事對我的影響很大，因為我見過警察的殘忍與殺戮。」

希爾強調，雖然自己在NBA因為新冠肺炎疫情停賽後仍不斷保持練習，也隨時最好重新回到球場的準備，但他強調籃球並不能定義他整個人生，而只是一項有幸參與的運動，「總體來說，我現在並不那麼在乎籃球，因為還有比籃球更重要的事情等著我去做，這就是我的個人觀點。」