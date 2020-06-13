NBA／聯盟移師奧蘭多 澳插畫家結合迪士尼設計新隊徽
NBA因新冠肺癌停賽三個月，終於宣布於奧蘭多迪士尼打完剩餘賽季。隨著聯盟進駐迪士尼，有國外設計師變突發奇想，將各球隊隊徽與迪士尼電影角色結合在一起。
澳洲插畫設計師pkairdesigns跟上NBA於迪士尼復賽話題熱潮，把各隊徽加入不同迪士尼元素。像是灰熊隊徽被改成小熊維尼，暴龍隊徽改成《玩具總動員》中的抱抱龍，黃蜂隊則是結合小飛象的圖案。
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另外也有許多耳熟能詳的角色被拿來玩味。獨行俠原本隊徽中的小馬被改成《玩具總動員》中的紅心，鵜鶘隊徽則是改畫成《海底總動員》中叼著馬林跟多莉的鵜鶘，國王更是直接用獅子王裡狒狒長老「拉飛奇」高舉「辛巴」作為聯名隊徽。
pkairdesigns極具創意的設計引起網友熱烈討論，不過迪士尼對於版權是出了名的重視，常有網友戲稱擁有最堅強的法務部門，因此pkairdesigns這次的插畫不免讓部分網友質疑版權問題。
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