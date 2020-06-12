NBA／波格登稱部分球員不想復賽 聯盟擬擴大球隊名單

NBA復賽雖然已經敲定將在8月1日於奧蘭多迪士尼園區舉行，不過近日卻傳出有不少將參與復賽的球隊球員，對於前往奧蘭多比賽充滿疑慮，而今天溜馬後衛波格登（Malcolm Brogdon）在參與線上訪談節目錄製時就表示，已經有多名球員向他表達不想復賽的想法。

NBA在日前敲定復賽賽程後，也開始針對各項防疫政策進行細節上的討論，不過卻傳出在前天與球員工會的電話會議中，有高達40到50名球員傾向不參與復賽，這也讓NBA宣布將會尊重球員的自由意志，讓他們選擇是否前往奧蘭多出賽，並且不會讓他們面臨懲處，不過也要相對應扣除應出賽場次的薪水。

而今天溜馬後衛波格登也證實，確實有不少球員向他表達不願意復賽的想法，「我被一些人告知他們對於不參與復賽有高度興趣，而我也把這樣的想法告知（球員工會主席）保羅（Chris Paul），他則是回答我『這是每個人都可以為自己作出的決定。』這就是現在的狀況，要不要參賽取決於自己的觀點。」

今天也傳出聯盟為了因應球員不願意參與復賽的狀況，將會讓各隊擴充名單到17人前往奧蘭多參與復賽，其中可包含雙向合約球員，這也讓目前在自由市場待價而沽的球員們有望參與到這歷史性的一刻。