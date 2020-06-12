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NBA／唐西奇身材走鐘？ 訓練師出面澄清：他體型依舊

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
訓練師出面澄清，獨行俠唐西奇身材絕對沒有走鐘！ 路透社
訓練師出面澄清，獨行俠唐西奇身材絕對沒有走鐘！ 路透社

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在停賽期間暴瘦的影片於今天流出後，引發球迷的高度關注，而另一名日前被報導身材也在停賽期間「走鐘」的歐陸好手、達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic），今天則是在訓練師的協助下澄清謠言，讓球員在停賽期間的「身材」意外成為最火熱話題。

擁有一張娃娃臉和易胖體質的唐西奇，雖然本來就不是一名靠腦袋、不靠體能打球的球員，不過近來卻傳出他在NBA因為新冠肺炎疫情停賽期間出現身材走鐘的狀況，讓各界不禁擔心「約柯奇慘案」是否也會發生在年僅21歲的唐西奇身上。

不過在前幾日接受媒體訪問時，被指出爆料唐西奇身材走鐘的斯洛維尼雅訓練師德拉斯克拉（Jure Drasklar）則是在今天出面澄清，強調自己說的唐西奇目前不在最佳「狀態」，指的不是身材，而是自身調整狀況。

「當時我是接受俄羅斯媒體的訪問，我說的是他不在比賽狀態（not in top game shape），不過game這個字卻在翻譯過程中被遺漏了。」德拉斯克拉談到關於唐西奇的身材討論時說：「現在要球員處在最佳狀態本來就是不可能的，因為沒有比賽可以打，他就跟其他NBA球員一樣。」

德拉斯克拉接著強調，唐西奇的身材依舊維持得相當好，每天也都埋頭在訓練之中，包括力量、體能與五對五訓練都沒有缺少，甚至還嚴格控制自己的飲食，「我只能說是媒體的報導在理解上出現錯誤，或是翻譯上出現錯誤。」

唐西奇 約柯奇 NBA

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