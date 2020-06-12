從傲慢華麗到成熟穩定 白色巧克力的奪冠之路

NBA在後喬丹時代一開始就面臨動盪不安的局勢，頓失聯盟巨星的票房號召，面臨封館等議題，聯盟經營碰到極大考驗。然而，卡特(Vince Carter)宛如半人半神的降臨，以及白色巧克力-威廉斯(Jason Williams)充滿野性靈魂的街頭打法，某種程度挽救了需要話題、娛樂性與觀賞價值的球賽內容，拯救了聯盟的票房危機。

威廉斯降臨國王 華麗球風席捲聯盟

威廉斯之所以聞名於世不外乎是善於帶動快速攻防轉換，令人瞠目結舌的花式傳球，吸睛度百分百，深受球迷喜愛。在當時，威廉斯富有瘋狂創意的傳球為球迷帶來新的球星信仰與崇拜。但伴隨而來的是隨興的快攻三分球出手，差勁的出手選擇與不穩定的投籃，加上大學時間就傳出有吸食大麻的負面新聞，都讓威廉斯身上背負正反兩極的評論。

大學時期在轉學到佛羅里達大學後，威廉斯在NCAA的曝光度更高，但卻因為吸食大麻風波被校方禁賽，促使他離校挑戰NBA。被國王以第一輪第七順位選中進入聯盟後，球團十分渴望他和韋伯(Chris Webber)的搭配能替國王開創新氣象。

與傳統組織、專於控場，指揮若定的控球後衛不同，看著威廉斯於場上主控的比賽，你必須保持分秒專注，否則你永遠不知道下一刻是否就將錯過威廉斯所帶來的獨家傳球饗宴。正規球賽該有的嚴謹系統戰，都因為他無拘無束而狂放的作風，顛覆所有人對於傳球的定義。

威廉斯生涯初期在國王隊就像一位籃球藝術家，可以看出充滿了天份，但同時也還有相當多缺點。 2000-01 Fleer 球員卡

威廉斯瞬間解讀對手防守的判斷力驚人，詭譎的節奏變換過人，同時做出各種誇張、不可思議的絕妙傳球，這除了天賦，還有更多一般人無法想像的基本功打底訓練。他為球賽內容注入另一種層次的欣賞價值，球迷更醉心於他的穿針引線，他也影響著國王每個人的傳球意識和技巧，在當時的普林斯頓戰術的加持下，國王的球風堪稱這20年來最風華絕代的時期。

威廉斯生涯從未入選過明星賽，卻是了國王球迷心中不二的球星，他在球場上的影響力不僅可以感染、改變整支球隊的風格，新秀球季便替球團票房帶來13%的大幅成長，高居所有球隊之冠，個人球衣銷售量也排行聯盟前五。

然而於國王打滾三個球季，威廉斯關鍵時刻依舊不夠穩定，場上打球過於恣意揮灑也伴隨大量失誤，讓球團在決勝時期無法充分信任威廉斯。威廉斯桀傲不馴的性格，與場下大麻風波等時而浮現的問題，也讓高層頭痛。在球隊始終無法突破當前狀態之際，最終也選擇和這名為沙加緬度迎來更多球迷心的當家控球分道揚鑣。

威廉斯(左)打了3個球季就被交易去灰熊，國王則換進畢比(右)，對兩支球隊、兩名球員來說，都是非常不錯的交易。 1999-00 Skybox 球員卡

在灰熊的生涯轉捩點 奠定往後爭冠基礎

被交易的起點，讓威廉斯從鎂光燈焦點的山頂跌落。灰熊論實力、人氣在當時都無法與國王相比擬，這對威廉斯來說無疑是無奈、不甘的轉折。但放遠格局來看，若是沒有這一段的歷練，很可能不會有心境大幅轉變的威廉斯，更不會有願意融入團隊作戰、配合隊友，攻守兩端愈加穩定的白色巧克力。

灰熊球團的刻意要求下，威廉斯不得不勉為其難的配合著球隊系統戰，減少快攻守回合容易產生的失誤，也在老教頭布朗的調教下，壓制了些許他心浮氣躁的毛病。雖然他還是能偶有佳作展現花俏的傳球技能，但相比於國王時期的奔放卻已收斂許多。

威廉斯單季生涯最高得分14.8分，場均助攻8.3次，皆是在灰熊時期所拿下。前兩季助攻都在8次以上，累積四年7.2次助攻。場均上陣39.8分鐘，看的出球團對於他的器重。並在2003-2004年率領灰熊拿下單季50勝，以西區第六種子隊史首次闖進季後賽，令人跌破眼鏡。一共在灰熊連續兩年都進到季後賽首輪。

到熱火轉型當配角 卻成奪冠功臣

然而真正踏上成功之路卻是在2005-06賽季。威廉斯在俠客歐尼爾的牽線下，被交易到熱火隊，開啟了他的奪冠之旅。此時的威廉斯經過了在灰熊磨練後，已較為成熟圓融，明知道熱火有閃電俠韋德(Dwyane Wade)加俠客的組合，還有手套斐頓(Gary Payton)坐鎮，他也能欣然接受球隊賦予他並非核心人物的角色。

熱火希望借重他的控場經驗，穩定沉著的指揮球隊，偶爾放放冷箭，做好外圍防守。這跟他剛出道的形象大相逕庭，一個充滿黑人靈魂，街頭打法的控球，竟然在熱火認份做起無私防守、放慢節奏的組織等等。 以上的轉變若不是有灰熊那四年的歷練，想必威廉斯很可能早就無法適應，得配合不同球隊的生態，更遑論最終拿到冠軍戒。

威廉斯生涯後期的球風在脫下了華麗外衣後，更多了份穩重，他的場均失誤降低許多，更成為熱火的奪冠功臣。他的場均上場時間可是高達31.8分鐘而失誤低到僅有1.7次，絕非僅是前來抱大腿的一員，而是在季後賽大場面有實質貢獻的奪冠功臣之一。

歐尼爾(中)眼光獨到，他負氣離開湖人後轉戰熱火，還向萊里推薦威廉斯(右)，後來威廉斯有超高水準的演出，幫助熱火拿到總冠軍。 歐新社資料照片

在熱火一圓球員們都夢寐以求的冠軍夢之後，威廉斯在熱火又打了兩年爾後宣布退休。休息一年之後，在魔術缺乏有經驗控球的需求之下，威廉斯重返戰場，含季後賽，替魔術出賽112場，場均出賽15分鐘左右。

這個時期威廉斯早年的那些打法幾乎已消失殆盡，取而代之的是轉型為令人安心的組織控球。2009-2010賽季，威廉斯還創下全勤出賽82場，於單場20.8分鐘的內容中，替補繳出生涯最高的44%投籃命中率，與38%三分球命中率。他為轉型所下的苦心，為滿足球隊需求而調整的努力，不可言喻。

威廉斯從NBA退休9年多，目前還有很不錯的身手！ 歐新社資料照片

隔年威廉斯因為傷勢困擾，出賽大幅下滑到只有16場，當然最後也沒有續留魔術，2010-2011年則是回到前東家灰熊，重新回歸這個造就他生涯轉捩點的所在，打了11場球後，如同他的一生風格，瀟灑的退休於這個舞台。威廉斯的打球理念就是傳球優先，得分對他來說只是次要加分，會傳球和願意傳球的球員是截然不同的兩種風貌。

威廉斯替當代籃球締造獨樹一格的視野，即便當時評價兩極，也不是明星球員，但是如同浪子轉型，回歸球賽本質，願意為團隊奉獻一已之力，最終順利奪冠而改寫自己生涯評價的勵志故事，如此戲劇轉折，更令人對於白色巧克力的故事難以忘懷。即使現已年過40歲，但威廉斯還是保養得宜，仍可看見白色巧克力式的獨特球風，在各大業餘賽場上繼續燃燒著熱愛籃球的心。

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