字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

「希臘怪物」安戴托昆波入行第七年，26歲安戴托昆波今年夏天面臨生涯最重要的「抉擇」。如果連續兩年打出聯盟第一戰績的公鹿，今年還是無法奪冠，甚至不能打進總冠軍賽，安戴托昆波面臨做出決定，離開密爾瓦基公鹿，「選擇」其他更有機會與可能奪冠球隊加盟，這可能是必然。

職業運動就是面臨各種「選擇」和「選項」

2010年詹姆斯選擇離開克里夫蘭騎士，把天賦帶到邁阿密熱火，2014年夏天詹姆斯再選擇重回騎士，詹姆斯連續八年帶隊打進總冠軍賽，拿下三座總冠軍，成就一生。

詹姆斯在2010年7月8日的「決定」宣言，不但震撼所有球迷，也真的讓熱火在之後拿下兩次總冠軍。 歐新社資料照片

2017年夏天，騎士後衛厄文決定離開騎士，更正確一定說法是：他想離開詹姆斯的光環，厄文很尊敬詹姆斯，他並不討厭詹姆斯。志在聯盟第一的厄文想擁有自的球隊，圍繞自己打造團隊體系，厄文想要帶隊去贏得屬於自己榮耀和總冠軍。

三年過去，一事無成的厄文用「選擇」證明自己做了錯誤選項。厄文帶隊能力備受質疑，他的球隊失去競爭力，厄文在聯盟地位每況愈下，形象受困。每個人都看見，離開詹姆斯的厄文，完全沒有獨立帶隊和凝聚隊友，提升球隊戰力的個人魅力。

厄文沒有天賦、球技問題，只有性格、領袖魅力和帶隊能力疑慮。但這是厄文選擇，他有決心和人生目標，難論對錯。

厄文的「決定」雖然不像詹姆斯那麼高調惹人厭，但從結果論來看他似乎是做了相當失敗的選擇。 歐新社資料照片

2019年夏天紐奧良鵜鶘前鋒戴維斯決定離開待了七年鵜鶘，因為他在鵜鶘看不見奪冠希望，他需要一個能帶領他學習成長，同時完成爭冠目標領路人。戴維斯選擇去湖人，跟隨詹姆斯，成為隊友共同奮戰。

這幾年詹姆斯選擇的故事和連續五年打進總冠軍賽勇士的經歷讓我們看見，職業球員一生成敗不只用總冠軍和個人榮耀去定義，更重要的是他的決心和「選擇」。

選擇需要很大勇氣和很多運氣

厄文有勇氣離開詹姆斯，三年過去，證實厄文並沒有成功。戴維斯選擇與詹姆斯成為隊友，這是兩人第一季合作，目前還不能論定成敗，得給他們2-3年時間共同努力，追求贏球和奪冠。

2020年夏天安戴托昆波就要面臨這樣的選擇，如果公鹿還是不能拿下東冠，無法贏得總冠軍，安戴托昆波最快2020年底，最慢2021年夏天，他就得做出選擇。一旦錯過最好「選擇」時機，運氣也不好，恐怕就是終生無冠。

波特蘭拓荒者明星後衛里拉德也是一樣，30歲里拉德跟戴維斯都是2012年新秀，今年第八年，拓荒者今年球季戰績、競爭力一路下滑，傷病是主因，但里拉德如果還想要爭冠，他同樣要做出「選擇」。

里拉德當然可以跟厄文一樣，堅持自己帶隊，擁有自己球隊，享受成為核心球星光環和關注力。但職業運動和競爭就是這麼現實殘酷，運氣很重要，選擇更重要，當你可以看見自己，掌握情勢，做出選擇，一旦錯失這樣的機會和運氣，接下來你可能只能繼續當舞台上的配角，甚至是更小、更不重要的角色。因為舞台聚焦永遠是那些幸運，同時願意做出改變和選擇的人。

里拉德今年球季將面臨生涯最重大也可能是最後一次的「決定」，想要增加奪冠機會，除了運氣之外，還需要正確掌握情勢。 歐新社資料照片

過去一年太多交易傳問和謠言，安戴托昆波可以選擇勇士，那可能是雙贏。里拉德可以選擇湖人，向詹姆斯學習，那也會是多贏。

這不叫抱團或抱腿，這是職業運動最重要的智慧和文化「選擇」，能成就偉大，也可以改變人生，職業球員和球星都要面臨抉擇，這是他們的權利和選項。

NBA八月復賽，十月中收工，打出新冠球季總冠軍，今年極可能是許多NBA一線球星做出生涯最重要選擇的一年。