快訊

影／顏清標換肝不全程遶境 今早偕顏父沙鹿接駕

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往哪飛去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
安戴托昆波(左)在今年球季結束之後是否會留在公鹿，還是另起爐灶？對未來幾年NBA強權勢力版圖將會有很大的影響。 歐新社資料照片
安戴托昆波(左)在今年球季結束之後是否會留在公鹿，還是另起爐灶？對未來幾年NBA強權勢力版圖將會有很大的影響。 歐新社資料照片

「希臘怪物」安戴托昆波入行第七年，26歲安戴托昆波今年夏天面臨生涯最重要的「抉擇」。如果連續兩年打出聯盟第一戰績的公鹿，今年還是無法奪冠，甚至不能打進總冠軍賽，安戴托昆波面臨做出決定，離開密爾瓦基公鹿，「選擇」其他更有機會與可能奪冠球隊加盟，這可能是必然。

職業運動就是面臨各種「選擇」和「選項」

2010年詹姆斯選擇離開克里夫蘭騎士，把天賦帶到邁阿密熱火，2014年夏天詹姆斯再選擇重回騎士，詹姆斯連續八年帶隊打進總冠軍賽，拿下三座總冠軍，成就一生。

詹姆斯在2010年7月8日的「決定」宣言，不但震撼所有球迷，也真的讓熱火在之後拿下兩次總冠軍。 歐新社資料照片
詹姆斯在2010年7月8日的「決定」宣言，不但震撼所有球迷，也真的讓熱火在之後拿下兩次總冠軍。 歐新社資料照片

2017年夏天，騎士後衛厄文決定離開騎士，更正確一定說法是：他想離開詹姆斯的光環，厄文很尊敬詹姆斯，他並不討厭詹姆斯。志在聯盟第一的厄文想擁有自的球隊，圍繞自己打造團隊體系，厄文想要帶隊去贏得屬於自己榮耀和總冠軍。

三年過去，一事無成的厄文用「選擇」證明自己做了錯誤選項。厄文帶隊能力備受質疑，他的球隊失去競爭力，厄文在聯盟地位每況愈下，形象受困。每個人都看見，離開詹姆斯的厄文，完全沒有獨立帶隊和凝聚隊友，提升球隊戰力的個人魅力。

厄文沒有天賦、球技問題，只有性格、領袖魅力和帶隊能力疑慮。但這是厄文選擇，他有決心和人生目標，難論對錯。

厄文的「決定」雖然不像詹姆斯那麼高調惹人厭，但從結果論來看他似乎是做了相當失敗的選擇。 歐新社資料照片
厄文的「決定」雖然不像詹姆斯那麼高調惹人厭，但從結果論來看他似乎是做了相當失敗的選擇。 歐新社資料照片

2019年夏天紐奧良鵜鶘前鋒戴維斯決定離開待了七年鵜鶘，因為他在鵜鶘看不見奪冠希望，他需要一個能帶領他學習成長，同時完成爭冠目標領路人。戴維斯選擇去湖人，跟隨詹姆斯，成為隊友共同奮戰。

這幾年詹姆斯選擇的故事和連續五年打進總冠軍賽勇士的經歷讓我們看見，職業球員一生成敗不只用總冠軍和個人榮耀去定義，更重要的是他的決心和「選擇」。

選擇需要很大勇氣和很多運氣

厄文有勇氣離開詹姆斯，三年過去，證實厄文並沒有成功。戴維斯選擇與詹姆斯成為隊友，這是兩人第一季合作，目前還不能論定成敗，得給他們2-3年時間共同努力，追求贏球和奪冠。

2020年夏天安戴托昆波就要面臨這樣的選擇，如果公鹿還是不能拿下東冠，無法贏得總冠軍，安戴托昆波最快2020年底，最慢2021年夏天，他就得做出選擇。一旦錯過最好「選擇」時機，運氣也不好，恐怕就是終生無冠。

波特蘭拓荒者明星後衛里拉德也是一樣，30歲里拉德跟戴維斯都是2012年新秀，今年第八年，拓荒者今年球季戰績、競爭力一路下滑，傷病是主因，但里拉德如果還想要爭冠，他同樣要做出「選擇」。

里拉德當然可以跟厄文一樣，堅持自己帶隊，擁有自己球隊，享受成為核心球星光環和關注力。但職業運動和競爭就是這麼現實殘酷，運氣很重要，選擇更重要，當你可以看見自己，掌握情勢，做出選擇，一旦錯失這樣的機會和運氣，接下來你可能只能繼續當舞台上的配角，甚至是更小、更不重要的角色。因為舞台聚焦永遠是那些幸運，同時願意做出改變和選擇的人。

里拉德今年球季將面臨生涯最重大也可能是最後一次的「決定」，想要增加奪冠機會，除了運氣之外，還需要正確掌握情勢。 歐新社資料照片
里拉德今年球季將面臨生涯最重大也可能是最後一次的「決定」，想要增加奪冠機會，除了運氣之外，還需要正確掌握情勢。 歐新社資料照片

過去一年太多交易傳問和謠言，安戴托昆波可以選擇勇士，那可能是雙贏。里拉德可以選擇湖人，向詹姆斯學習，那也會是多贏。

這不叫抱團或抱腿，這是職業運動最重要的智慧和文化「選擇」，能成就偉大，也可以改變人生，職業球員和球星都要面臨抉擇，這是他們的權利和選項。

NBA八月復賽，十月中收工，打出新冠球季總冠軍，今年極可能是許多NBA一線球星做出生涯最重要選擇的一年。

安戴托昆波 詹姆斯 厄文 里拉德

相關新聞

字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

「希臘怪物」安戴托昆波入行第七年，26歲安戴托昆波今年夏天面臨生涯最重要的「抉擇」。如果連續兩年打出聯盟第一戰績的公鹿，今年還是無法奪冠，甚至不能打進總冠軍賽，安戴托昆波面臨做出決定，離開密爾瓦基公鹿

從傲慢華麗到成熟穩定 白色巧克力的奪冠之路

NBA在後喬丹時代一開始就面臨動盪不安的局勢，頓失聯盟巨星的票房號召，面臨封館等議題，聯盟經營碰到極大考驗。然而，卡特(Vince Carter)宛如半人半神的降臨，以及白色巧克力-威廉斯(Jason

NBA／球員對復賽有疑慮 不出賽擬扣薪無懲處

ＮＢＡ雖然在日前拍板將於八月一日在奧蘭多迪士尼復賽，不過昨天卻傳出聯盟中約有四十到五十名的球員對於復賽仍充滿疑慮，其中波...

NBA／讚保羅領袖風範 雷霆總管：他真的很認真努力

身為球員工會會長，保羅（Chris Paul）在停賽期間仍積極發揮影響力，同時今年賽季轉戰雷霆後，更帶領球隊破除外界不看好聲浪，正一步步邁向季後賽戰場。保羅所展現出來的領袖風範也讓雷霆總管普雷斯帝（S

NBA／緬懷布萊恩和愛女 凡妮莎刺青上身

年初痛失丈夫「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和愛女吉雅娜（Gianna Bryant），小布遺孀凡妮莎（Van...

NBA／面對布萊恩妻子提告 直升機駕駛家屬盼在洛城以外審判

已故NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)妻子凡妮莎(Vanessa Bryant)，決定要對造成意外事故的直升機公司及身故的駕駛提告，求償金額可能高達數億美元的天價，面對這場重大訴訟，據法院文件

NBA／無緣參與復賽 勇士總經理坦言感覺不好受

聯盟預定將於8月1日重啟賽季，將會邀請22支球隊參與復賽，這其中包括13支西區球隊和9支東區球隊，而聯盟墊底的勇士以及其他戰績較差的7支球隊，則將不會參與到復賽。 勇士總經理麥爾斯（Bob My

NBA／季後賽晉級預測獨缺國王 福克斯發推吐槽

按照復賽方案，除了目前西區前8強球隊外，仍有機會一拼的拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺也在復賽球隊名單之中。而《ESPN》先前針對復賽後的西區老八之爭做出機率預測，但卻沒有提到沙加緬度國王，這也讓福克斯（De

NBA／復賽最大課題 庫茲瑪：讓身體準備好比賽強度

在歷經5個月的停賽後，聯盟預計將會在8月重新啟動賽季，這也讓許多球員躍躍欲試。庫茲瑪（Kyle Kuzma）談到復賽前景，他表示這樣的比賽感覺肯定會大不相同，但也很有意思。 「這肯定會感覺不一樣

NBA／一週6次訓練 安比德積極做好復賽準備

面對即將到來的復賽，這讓每個居家休息已久的NBA球員逐漸動起來，透過進一步的訓練以因應賽季恢復的比賽強度。費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）近日在接受採訪時表示，自己已經做好復賽的準備

NBA／傳聯盟將要求提供病史 供第三方評估健康風險

在聯盟通過復賽方案後，重啟賽季的時間預定將落在台灣時間8月1日，並最晚在10月13日結束今年賽季。不過在在復賽正式啟動之前，報導指出，聯盟將會要求各隊人事提供個人疾病史，同時，也將聘請專業醫師評估每個

NBA／在隔離環境中復賽 安東尼：興奮但心情也複雜

受到新冠肺炎疫情影響，NBA在歷經5個月後，預計將會在8月迎接賽季重啟。近日，安東尼（Carmelo Anthony）在和庫茲瑪（Kyle Kuzma）的直播互動中透露了對於復賽的看法。 「我希

熱門新聞

中職／味全龍測試會超過200人報名 61人入選

大聯盟選秀 近20年狀元名單

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

MLB／托克森當狀元締造兩歷史 前五順位都曾來台

日職／陽岱鋼3支2、1打點 對橫濱3戰猛揮5安

NBA／詹皇新秀球員卡搶手 超過5萬美元高價售出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。