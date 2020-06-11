NBA／緬懷布萊恩和愛女 凡妮莎刺青上身

年初痛失丈夫「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和愛女吉雅娜（Gianna Bryant），小布遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）將對兩人的思念化作實體圖案，在右肩、右頸和右手腕都用刺青烙下給兩人的永恆印記。

小布和年僅14歲的吉雅娜年初因直升機失事意外驟逝，成籃壇大事件，包括湖人隊在內多支球隊都透過影片或活動和小布致敬，小布也提前進入籃球名人堂，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也將象徵布萊恩的「曼巴」圖案刺上身，緬懷好兄弟。

和小布2001年成婚的凡妮莎，在幾個紀念日如吉雅娜生日、布萊恩60分紀念日等都曾發文悼念至親，自己生日時還發表一封過去未公開的情書；今天凡妮莎再於社群平台發布刺青影片，獻給小布的文字從右頸一路延伸到右肩，給吉雅娜的話語則刺在右手腕上。

凡妮莎目前致力於丈夫生前的文化事業，正撰寫一本小布生前和心理學家克拉克（Eva Clark）著手的小說，書名是《Geese Are Never Swans》。