NBA／面對布萊恩妻子提告 直升機駕駛家屬盼在洛城以外審判

已故NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)妻子凡妮莎(Vanessa Bryant)，決定要對造成意外事故的直升機公司及身故的駕駛提告，求償金額可能高達數億美元的天價，面對這場重大訴訟，據法院文件 指出，直升機駕駛佐巴揚(Ara Zobayan)家屬透過委託律師，希望這場訴訟不要在洛杉磯舉行，因為陪審團「將不會公正」。

雖同樣面對親人過世的傷痛，但由於凡妮莎提告，直升機駕駛家屬還要面臨一場鉅額賠償的官司，美媒報導，據法院文件指稱佐巴揚家屬的律師，向法院要求這場官司不能在洛杉磯舉行，主要是基於布萊恩以湖人隊球員身分，為洛杉磯打下五座NBA總冠軍，若是由洛杉磯居民組成陪審團，勢必將不會公正。

凡妮莎提出的訴訟稱，當時「Island Express Helicopters」公司疏忽大意，使得佐巴揚未能以慣常的方式駕駛直升機，該機以每小時180英里的速度飛行，並在墜機前冒險在霧中航行，是明知道有危險還要駕駛。至於直升機駕駛家屬則反駁此一說法，並表示布萊恩自己也知道會有危險，因此凡妮莎無權要求賠償。

雖繼承布萊恩遺產，但凡妮莎仍要為布萊恩爭取公道。賠償金額若是依布萊恩若在世的可能收益來計算，外界估計將達數億美元的天價。