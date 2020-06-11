帶刺的鐵砲船長傑克森 永遠讓人難以忽略

如果一定得要二選一，你會希望自己是個委曲求全，不帶爭議色彩的小白兔，還是敢說敢做，讓人又愛又恨的小刺蝟？

人稱「傑克船長」（Captain Jack）傑克森（Stephen Jackson）無疑地選擇了後者，看來他也將用一生的時間去實踐這個角色。因為無論場內外，傑克森始終爭議不斷。即使已經在2015年退休，最近他又因為好友佛洛依德（George Floyd）在被警察逮捕過程中意外去世的關係，再度躍上全國的新聞版面。也在這一波襲捲全美的種族歧視風暴當中，成了掌握話語權的關鍵人物。

退役NBA名將傑克森(中)在佛洛依德事件中主動出面幫家屬募資和討一個公道，他是佛洛依德生前的好友。 歐新社

說傑克森是「小」刺蝟，是因為他從來就不是絕對的大明星。14年的NBA生涯從未入選明星賽，但無論是體格身材還是場上作用，傑克森可是一點也不小。身高203公分的他，能打小前鋒和得分後衛，不只有內線對抗的本錢，也有外線冷箭的射程，更有關鍵出手的膽量。平常雖然會出狀況，但總是能在球隊需要他的時刻補上重要的一擊。像是他在勇士那一年就創下了季後賽單場七記三分球的隊史紀錄，不只幫助球隊贏下關門戰，也創造了勇士的老八傳奇，而這個三分球紀錄直到後來才被浪花兄弟給打破。

傑克森就是能在大場面之中占有一席之地，甚至是能夠用一己之力創造出大場面的人。

之所以說他像個刺蝟，並不是說他難以親近。相反地，只要和他一起打過球的人都認為他是個很棒的隊友。然而對於許多球迷、管理階層、教練團、媒體及其他對手來說，就不是那麼一回事了。他直言不諱，誠實以對的說話風格，讓許多人聽了刺耳。他率性而為，為朋友義氣相挺的行事作風，讓旁人看了刺眼。他正面抗衡，充滿激情的強勢球風，也讓對手有如芒刺在背。

傑克森(左)球風一向是非常強勢，在攻守方面常常都讓對手很頭痛。 歐新社資料照片

說起傑克森球員生涯的三大關鍵事件，無論是在馬刺打下冠軍，在溜馬打架，還是最後在勇士打敗第一種子，其實都體現了他帶刺的個人風格。他像是一帖猛藥，能為球隊帶來戰績，能為隊友帶來刺激；然而他也像是火藥，一下子就能炸開一切，一瞬間面目全非。

2003年當馬刺拿下總冠軍時，傑克森在季後賽是隊上的第三號得分手。那時的他穿著3號球衣，那一季才是他第三年打NBA，在季中才掙到先發位置，卻在季後賽繳出平均12.8 分的成績，並且在第四節屢屢命中關鍵三分。馬刺能在西區決賽第六戰落後15分的情況下，打出一波42比15的攻勢逆轉獨行俠，拿下24分的傑克森就是關鍵的火藥。

而在2004年，穿上1號球衣的傑克森加入溜馬沒多久，就在著名的「奧本山大亂鬥」之中爆炸，這一次卻傷到了球隊和聯盟。為了隊友亞泰斯特（Ron Artest）而出拳打球迷的傑克森被判30場禁賽，處罰之重，僅次於全季禁賽的亞泰斯特。原本因為傑克森加盟而陣容強盛完整的溜馬，被看好能在這一季打出挑戰總冠軍的戰力，結果三名主力被禁賽，該季也止步第二輪。而在這場全美直播的比賽中出現「球員打球迷」的畫面，也讓聯盟的形象嚴重受損。為隊友出頭的傑克森從此評價兩極化，更就此成了聯盟中的爭議性人物。

傑克森(中)在溜馬隊時期，曾參與「奧本山大亂鬥」，在活塞主場與球迷幹架，遭到聯盟禁賽30場處份。 歐新社資料照片

傑克森出身貧困，和許多NBA球員一樣，他是靠著單親媽媽一人打兩份工才能把他養大。在青少年時，他同母異父的哥哥遇襲而意外去世，從此讓傑克森對於他身邊的家人和朋友充滿了保護意識，這也成了他總是為了隊友挺身而出的原因。

這樣的傑克森，在2007年季中被交易到了勇士。在短短的時間裡，被回鍋勇士第一年的傳奇教練尼爾森（Don Nelson）解放進攻能量，他和小鋼砲戴維斯（Baron Davis），飛人理察森（Jason Jefferson），新秀砍將艾利斯（Monta Ellis）和巴恩斯（Matt Barnes）完美聯手，一路把垂死的勇士推進了睽違13年的季後賽，更在第一輪上演「相信就有力量」（We Believe）的傳奇戲碼，以六戰淘汰由MVP諾維茨基（Dirk Nowitzki）領軍的獨行俠，成為當時史上第三支打敗第一種子的老八球隊。

值得一提的是，「傑克船長」這個外號就是尼爾森教練給傑克森取的，因為當時好萊塢電影「神鬼奇航」正當紅，傑克船長這個外號唸起來順口，也符合他的身份職務。因為傑克森也在勇士的第二年時，與戴維斯及巴恩斯一起被任命為勇士隊長。船長和隊長都是同一個英文單字，也符合了傑克森的領導角色和獨特形象。從此被人稱為船長的傑克森，其領導地位及個人風格也走上生涯高點。

高中時曾經率隊打下州冠軍的傑克森，因為學業因素，並沒有在大學籃賽打出應有表現，雖然仍在第二輪第42順位被太陽選中，但還沒正式出賽就被裁掉。這讓傑克森必須先在次級聯盟和海外四處討生活，直到三年之後才能打回NBA，2000年在籃網正式出道。傑克森職業生涯早期的發展，充滿了困頓、挫折和起伏，這也造就了他的特色：看起來他像是在各個球隊之間顛沛流離的浪人，然而只要他一加入球隊，就能像船長一樣，一上船就能凝聚團隊，雖然他並不是明星級的領導人物，但他就是有辦法激起球隊士氣和團結。

傑克森(中)雖然不是明星級球員，但他常常能凝聚球隊士氣，在關鍵時刻扛下辛苦的工作。 歐新社資料照片

傑克森生涯換過八支球隊，因為和管理階層、媒體或是球員之間的爭執，讓他每一次離開的場面都不太好看，但只要是他的隊友，就一定會愛他。因為傑克森在關鍵時刻，總是義無反顧地挺身而出，無論在場上或是場外都是一樣。而爭議也似乎常常主動地找上了他，沒有人想到他會因為好友去世，而再度被推上火線。他不只慨然承諾會照顧佛洛依德的孤女，也加入街頭抗議的群眾，更帶頭在媒體上反擊對他好友及非裔美國人的不當言論。

雖然想到傑克森的時候，每個人給他穿上的球衣都不盡相同，但無論是馬刺、溜馬，還是勇士，他都能為球隊帶來強大的衝擊和刺激。而說到傑克森的時候，每個人給他貼上的標籤也不一致，但無論是火爆、衝動還是重義氣，他就是有著鮮明的形象。傑克森從不委曲求全，更不怕爭議纏身，有話就說的大砲作風雖然刺耳又刺眼，但就是有著讓人不能忽略的爆炸力。在他當球員的時候如此，看來退休之後也將繼續下去。