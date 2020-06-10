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NBA／發展聯盟超新星隊教頭 湖人三連霸功臣蕭恩出線

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
過去湖人三連霸功臣之一的蕭恩（Brian Shaw）將接掌發展聯盟新球隊兵符。 歐新社
過去湖人三連霸功臣之一的蕭恩（Brian Shaw）將接掌發展聯盟新球隊兵符。 歐新社

NBA發展聯盟G聯賽雖然在日前宣佈本賽季全面取消，不過在過去一段時間成功招攬了數名五星高中生後，今天更宣布這些超新星將效力的新球隊將由過去湖人三連霸功臣之一的蕭恩（Brian Shaw）接掌兵符。

NBA發展聯盟在今年提高對於高中明星球員的待遇，成功吸引了明年選秀狀元熱門人選的格林（Jalen Green）、托德（Isaiah Todd）和菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）等潛力股的加入，而這些五星高中生也將在下賽季為將於洛杉磯成立的新球隊效力。

而這支新成立的球隊也在今天確定由前湖人三連霸功臣蕭恩執掌兵符，發展聯盟主席羅因（Shareef Abdur-Rahim）說：「蕭恩作為一名NBA球員和教練都有豐富的經驗和成功生涯，這使他成為這支發展聯盟新球隊最自然的選擇，我們期待這些年輕球員在他的領導下能夠發展自己的技能，並成長為一名職業球員。」

蕭恩曾在2000年至2002年協助湖人完成三連霸，退役後曾擔任過湖人助教、並在2013年接掌金塊兵符，對於將帶領這批NBA未來之星，他說：「我很高興將擔任發展聯盟新球隊的總教練，這是我生涯中的另一大挑戰，我已經做好執教的準備，希望培育出下一代的NBA球星。」

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