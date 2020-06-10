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NBA／盼在何處高掛球鞋 大加索：湖人、巴薩都不錯

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
加索曾效力湖人隊。 美聯社
加索曾效力湖人隊。 美聯社

在本賽季遭到波特蘭拓荒者釋出後就未曾在NBA出賽的「西班牙鬥牛士」加索（Pau Gasol），隨時可能宣布高掛球鞋，不過在今天接受西班牙媒體訪問時他就表示，如果能夠回到曾效力過的西班牙聯賽巴塞隆納，或是曾拿下過兩座冠軍的NBA洛杉磯湖人退役，將會是最棒的結局。

將在七月滿40歲的加索，在上賽季代表公鹿出賽三場後，本季季前雖然一度與拓荒者簽約，不過在一場未打的情況下就於去年11月遭到釋出，且就未再與其他球隊簽約，讓他在NBA的出賽紀錄就停在個人的第18個賽季。

雖然之後一度傳出加索可能就此高掛球鞋，但日前他卻表示希望能於明年站上東京奧運舞台，而在那之前他必須先尋找到下個東家，以保持出賽來維持身手，這也讓各界都在猜測加索的最後一張職業球員合約會在何方。

在今天接受西班牙媒體訪問時，加索也談到了他的自身狀態，他透露腳傷經過過去一年多的休養，加上新冠肺炎疫情獲得額外的休息時間後，已經康復許多，「我現在感覺很好，有更多的時間可以恢復，當我可以開始跑步、跳躍時，我將會得到更多關於我身體的訊息，以確保我的腳和骨骼能否支撐我再一次回到職業球場上。」

加索的職業球員生涯共拿下過四座冠軍，其中包括在西班牙聯賽時期幫助巴薩兩度奪冠，以及在NBA時期幫助湖人完成過二連霸，他也透露如果能在這兩支球隊其中一隊高掛球鞋，將會是很吸引人的想法，「我的打算是加入NBA或是回到歐洲，前提是我的腳可以的話，我還想再打一季。與湖人一起打最後一個賽季很吸引人，當然在巴薩結束生涯也是，但是一切還是必須要端看可行性，看看哪種狀態對我和球隊是最好的。」

NBA 湖人 拓荒者

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