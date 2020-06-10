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NBA／支持辦迷你訓練營 柯爾稱勇士三巨頭都將參加

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士教頭柯爾認為聯盟應該為這8支沒比賽打球隊舉行迷你訓練營，並且說屆時勇士三巨頭都將會加入。 歐新社
勇士教頭柯爾認為聯盟應該為這8支沒比賽打球隊舉行迷你訓練營，並且說屆時勇士三巨頭都將會加入。 歐新社

NBA在日前敲定將由22支球隊進行復賽後，剩餘8支球隊該如何度過超個8月無比賽可打的日子也備受關注，其中金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今天受訪時就表示，聯盟應該為這8支非「泡泡復賽」球隊舉行迷你訓練營，屆時包括勇士三巨頭都將會加入。

NBA自從3月12日因為新冠肺炎疫情停賽後，雖然訂出了22隊復賽的計畫，不過剩餘8支球隊將直到新賽季訓練營開跑後，也就是11月中後才會有比賽可打，這段長達八個月的空窗期恐怕會讓這8隊球員難以維持狀態，因此，才有柯爾提出於訓練營前另外舉辦這8支球隊迷你訓練營的提案。

柯爾在今天接受美國媒體電話訪談時說：「聯盟會很樂意為我們舉辦迷你訓練營，雖然我不清楚團隊磨合需要花多少時間，但我們絕對需要這樣的機會讓團隊有更長時間的磨合。在其他22隊被允許復賽的情況下，我們其他球隊卻不能參與其中，聯盟是該為我們提供一些替代方案。」

柯爾強調，迷你訓練營至少需要進行數周的時間，讓球員、訓練人員能夠聚在一起為新賽季做準備，來彌補與復賽球隊在休賽季期間的狀態差距，以更健康的心態迎接新賽季，「這就是為什麼我們需要迷你訓練營的原因，可以讓球員活動生鏽的身體。不過我們也不能抱怨什麼，因為過去五年我們總在說自己沒有時間休息，現在不可能說我們有太多時間休息。」

不過這段休息時間也讓本賽季傷兵累累的勇士獲得喘息空間，包括球隊三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）都有更長的調整時間，讓柯爾直言，只要迷你訓練營舉行，他們三人肯定都會參加，「如果這三人中有任何一人跟我說，『不，我不要參加。』那會讓我感到相當震驚。」

柯爾 勇士 NBA

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