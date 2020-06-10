NBA／馬刺最晚回歸訓練 想進季後賽非常拚

ＮＢＡ復賽倒數，除台灣時間八月一日在奧蘭多迪士尼重啟賽程，相關重要時程表也陸續出爐，包括八月十九日開始進行季後賽、十月一日總冠軍系列賽登場等，馬刺隊昨天也宣布開放訓練場，成為聯盟最後一支讓球員回歸訓練的隊伍。

受新冠肺炎影響，ＮＢＡ例行賽從三月十二日全面暫停，聯盟和球員工會及各隊討論協商後，決定將廿二支球隊集中到奧蘭多迪士尼「閉門」復賽，每隊將再進行八場例行賽，由勝率決定種子序，若第八名和第九名隊伍的勝差在四場內，將先進行資格賽，第八種子帶有一勝優勢，只要一勝就能保住季後賽門票，第九名的球隊則需連勝兩場才能確保季後賽資格。

昨天相關時程表也曝光，若要進行季後賽資格賽，將在台灣時間八月十七日和十八日舉行，十九日開啟季後賽首輪賽程；分區冠軍賽九月十六日登場，十月一日總冠軍賽開打，若打滿七戰將在十月十三日產出新科總冠軍。

廿二支復賽球隊包括「黑衫軍」馬刺，不過馬刺停賽前只在西區排十二位，和排名第八的灰熊隊有四場勝差，且雖確定開放訓練場，但當家內線大將艾德里奇四月底才動右肩關節鏡手術，治療二月底受傷的肩膀，球團昨天已宣布他整季報銷，就算復賽也不會回歸，成挑戰連廿三季闖季後賽的利空消息。