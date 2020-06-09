NBA／去不了迪士尼 黃蜂教練喊是巨大劣勢

NBA計畫將22隊集中到奧蘭多迪士尼重啟賽程，另外8支球隊則是提前「放假」，黃蜂隊也是賽季結束的球隊之一，總教練博雷戈（James Borrego）形容沒能參與後續賽程對年輕球員和團隊是「巨大劣勢」。

受新冠肺炎影響，NBA從3月12日就全面停賽，停賽前黃蜂23勝42敗的戰績只排東區第10，且和第8的魔術隊有7場勝差，確定無緣季後賽。

沒能前進迪士尼，代表賽季提前告終，黃蜂和另外7支隊伍等於有超過8個月沒有比賽，博雷戈認為並不公平，他認為有到迪士尼的球隊有更多時間相處、磨合和組織，其他球隊應該也要獲得相同的機會。

黃蜂總管庫普恰克（Mitch Kupchak）也同意博雷戈說法，他透露這段期間有一直和其他7隊總經理聯繫，一起「腦力激盪」，希望找到方式幫助年輕球員，包括讓球員參加5對5比賽，甚至和被拒於迪士尼外的球隊交流，聯盟也同意會與8支隊伍找到解決方式。

「如果在奧蘭多的球隊能聚在一起5到6周，我們團隊也能以其他方式持續努力、增進個人技巧6周，這不是很好嗎？」庫普恰克認為，若能找到相關配套方式，相信有利無弊，不過最大重點仍是要找到一個夠安全的地點，讓球員和工作人員放心回歸。