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NBA／泡泡式隔離復賽 球員每天都要檢測

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
NBA「泡泡」式的復賽有但書，若有參與復賽的球員要離開奧蘭多迪士尼，至少要隔離10天 歐新社
NBA「泡泡」式的復賽有但書，若有參與復賽的球員要離開奧蘭多迪士尼，至少要隔離10天 歐新社

NBA打算將22支球隊集中到佛州的奧蘭多迪士尼重啟賽程，但「泡泡」式的復賽也有但書，美國媒體就透露，若有參與復賽的球員要離開奧蘭多迪士尼，至少要隔離10天，在迪士尼的球員則要每天接受新冠肺炎檢測。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）接獲消息來源的消息，若是球員來開奧蘭多迪士尼，除至少要隔離10天，且要兩次檢測結果都成陰性才能解除隔離。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也報導，前台和球員工會代表希望，若有球員在復賽期間確診陽性，至少要隔離7天，甚至10到14天，天數要視不同狀況而定。

根據消息來源透露，為避免新冠肺炎再影響復賽，每位在迪士尼的球員，每晚都要再接受新冠肺炎檢測，結果隔天早上出爐。

目前復賽計畫包括88場例行賽，可能進行的季後賽挑戰賽，以及15組季後賽組合，比賽日期從台灣時間8月1日開始到10月中，若有球員確診需要隔離，將缺席泰半場次。

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