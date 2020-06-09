布萊恩傳人泰托姆 塞爾蒂克爭冠指標

塞爾蒂克前鋒泰托姆是布萊恩傳人，除了曾接受布萊恩一對一親自傳授背框、面框、持球、後仰跳投進攻技巧，泰托姆生涯第三季打出23.6分、7.1籃板、2.9助攻，三分命中率3成98，比起布萊恩不遑多讓。布萊恩NBA第三季場均19.9分、5.3籃板、3.8助攻，三分球命中率2成67。從數據和效率值看，泰托姆有「青出於藍」味道和表現。

做為塞爾蒂克第一進攻點和核心球星，泰托姆擁有布萊恩一般的全能進攻技巧和身材、對位優勢，被當做是塞爾蒂克今年季後賽最重要致勝武器。

美國許多球評和專業人士紛紛看好塞爾蒂克有機會在今年東區創造驚奇，泰托姆的成長、成熟是主因，控球後衛華克做為塞爾蒂克靈魂主控，為隊友創造各種機會，扮演球隊發動機和組織角色同樣關鍵，球評和球迷對泰托姆都有「超乎尋常」期待，不難理解。

泰托姆有203公分，打小前鋒，他能對位2、3、4號三個位置，容易形成「錯位」優勢，加上進攻技藝全面，面框、背框、三分球、突破、一對一都很有一套，具備布萊恩殺手風格，華克主導節奏，泰托姆專注得分，塞爾蒂克攻防均衡，今年季後賽確實有可能創造奇蹟。

泰托姆斯目前最大優勢是進攻、形成錯位、各種跳投技巧，他球路和球技最大弱點組織、帶隊、凝聚隊友、休息室溝通，華克都可以做得非常棒。

塞爾蒂克攻守均衡，陣容深度夠，有一群鋒線苦工拚防守，還有一個接近明星球員布朗，爭冠情勢不差，只落後奪冠三熱門快艇、湖人、公鹿。布朗今年場均20.4分、6.4籃板，三分球命中率超過3成8，投籃命中率接近5成，塞爾蒂克泰托姆+華克+布朗「三巨頭」領軍，三人場均65.2分，是所有季後賽球隊火力最可怕組合。泰托姆成熟表現和關鍵球，成為塞爾蒂克今年爭冠最重要「指標人物」。

塞爾蒂克三巨頭華克(左)、泰托姆(中)、布朗(右)合作默契日趨成熟，而且三人都有很強的進攻能力還能在戰力上互補，這讓球隊很有跟公鹿、暴龍未來在東區三強鼎立的態勢。 2019-20 Panini Crown Royal球員卡

我會拿暴龍明星前鋒席亞康來跟泰托姆做個深度比較。

NBA四年級席亞康比泰托姆大4歲，但比泰托姆早一年進NBA，上季席亞康成為FMVP雷納德最佳副手，完成修練+蛻變。今年席亞康球技、攻防技巧更精進，場均23.6分、7.5籃板、3.6助攻，投籃命中率4成6，三分球命中率3成6，展現獨當一面全能球技。

席亞康跟泰托姆一樣，很幸運擁有一個可以負責組織、領導和穩定軍心的隊友主力控球羅瑞，幫助席亞康解決很多球路和帶隊罩門問題。羅瑞的角色就像塞爾蒂克後衛華克，泰托姆就像席亞康，他們都是全能前鋒，進攻技巧多樣，可以形成「錯位」優勢。

兩人差別在於，席亞康更擅長打爛仗和禁區搶分，泰托姆跳投更好，三分更穩。球路上席亞康更適合打大前鋒，泰托姆適合扛小前鋒。兩人受助攻率差不多，都在4成多，泰托斯投籃更穩，席亞康擋拆接應更好。

席亞康(左)與泰托姆(右)都正在閃閃發光，誰會是東區未來的最佳前鋒？ 2019-20 Panini 球員卡

目前東區第二是暴龍，第三是塞爾蒂克，如果沒有意外，暴龍和塞爾蒂克會在東區季後賽第二輪碰頭，華克vs.羅瑞，泰托姆vs.席亞康，史馬特vs. 范弗利特，誰能站上東決舞台，還真的要看泰托姆和席亞康的發揮。

布萊恩傳人泰托姆並沒有言過其實，他確實有成為聯盟一線球星潛力和球技，還需要幾年時間累積。

席亞康成長和進化之路更紮實、更禁得起考驗，從總冠軍賽最佳副手到現在成為暴龍獨當一面第一得分主力，席亞康沒有泰托姆超人氣和名氣，卻擁有更實際戰績和豐富履歷。

NBA預定八月復賽，不只是詹姆斯vs. 安戴托昆波封神之爭，更是雷納德vs.詹姆斯第一人之爭，在東區也是泰托姆vs.席亞康實力之戰。布萊恩傳人能不能在今年季後賽封神，站上更高舞台，每個人都很期待。