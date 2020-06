NBA／當街痛毆白人 「神經刀」史密斯將躲過制裁

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警致死案,引發全美抗議風潮,也演變不少暴動行為,上周發生一場涉及NBA前球員「神經刀」J.R.史密斯(J.R. Smith)事件受到注目,史密斯因看到自己車子遭到一名白人的破壞,而當街痛毆這名白人,不過,事過一周,據TMZ最新報導指出,史密斯的行為將不會受到起訴。

TMZ指出,由於遭到毆打的那名白人男子沒有去報警及提告,因此檢察官將不會對史密斯提起任何訴訟。

雖史密斯痛毆製造混亂的白人行為,而受到不少的支持與稱讚;不過,史密斯可能了解自己行為觀感不佳,在事後曾表達他的歉意,「不論對錯,只要打人就是不對的。」

史密斯曾協助詹姆斯(LeBron James)2016年奪下NBA總冠軍,有「板凳暴徒」之稱的他,場上行為也頗受爭議,因此發生此一事件,確實受到不少人討論,如今有可能安然過關。

"I'm 34 years old I have 4 little girls at home.. Regardless of the fact whether it was right or wrong.. I don't want them to have the image of their dad being capable of doing that"@TheRealJRSmith on easing up on his blows to the man vandalizing his car #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/E05ITrjflv