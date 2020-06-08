NBA／當街痛毆白人 「神經刀」史密斯將躲過制裁
美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警致死案，引發全美抗議風潮，也演變不少暴動行為，上周發生一場涉及NBA前球員「神經刀」J.R.史密斯（J.R. Smith）事件受到注目，史密斯因看到自己車子遭到一名白人的破壞，而當街痛毆這名白人，不過，事過一周，據TMZ最新報導指出，史密斯的行為將不會受到起訴。
J.R. Smith caught this man who smashed his car window and beat the hell out of him. pic.twitter.com/eCEbyJy6au— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 31, 2020
TMZ指出，由於遭到毆打的那名白人男子沒有去報警及提告，因此檢察官將不會對史密斯提起任何訴訟。
雖史密斯痛毆製造混亂的白人行為，而受到不少的支持與稱讚；不過，史密斯可能了解自己行為觀感不佳，在事後曾表達他的歉意，「不論對錯，只要打人就是不對的。」
史密斯曾協助詹姆斯(LeBron James)2016年奪下NBA總冠軍，有「板凳暴徒」之稱的他，場上行為也頗受爭議，因此發生此一事件，確實受到不少人討論，如今有可能安然過關。
"I'm 34 years old I have 4 little girls at home.. Regardless of the fact whether it was right or wrong.. I don't want them to have the image of their dad being capable of doing that"@TheRealJRSmith on easing up on his blows to the man vandalizing his car #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/E05ITrjflv— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 1, 2020
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