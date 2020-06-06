NBA／將八個月無賽可打 勇士柯爾：希望辦迷你訓練營

NBA的22隊復賽方案在今天獲得球員工會的同意後將正式施行，不過對於8支無緣參與復賽的球隊來說將會有一段長達八個月無賽可打的空窗期，讓這些球隊也出現一些反彈聲音，更傳出可能自組區域聯盟讓球員能夠透過比賽尋找感覺，以避免無法與下賽季做接軌動作。

NBA在因為新冠肺炎疫情從3月就全面停賽後，將到8月1日才會重新展開新賽季，不過也僅有22支有望取得季後賽資格的球隊得以參與復賽，剩餘八支球隊必須直到11月的新賽季訓練營開始後才會有球可打，也代表這八隊將會有一段長達八個月的比賽空窗期。

對此，本賽季因傷所苦戰績在西區墊底的勇士，總教練柯爾（Steve Kerr）在今天受訪時就呼籲聯盟應該為不能復賽的球隊舉辦迷你訓練營，「只要聯盟允許，我們會很有興趣參與某種形式的迷你訓練營，不然八個月沒比賽可打真的太久了。」

而老鷹老闆雷斯勒（Tony Ressler）也強調，聯盟應該想辦法協助這八支不能復賽的球隊保持競爭力，「八個月沒有籃球比賽真的太久了，我們不能冒這樣的風險，我認為聯盟已經聽到大家的反應。我們仍在努力保持球隊的競爭力，球員也是這樣想，所以我們很需要一些力量來協助。」

根據「ESPN」報導，目前傳出八支無法復賽的球隊已打算透過球隊聯合訓練，或是自組區域聯盟進行轉播比賽的方式來讓隊上年輕球員維持狀態，並且提出了希望提前展開下賽季季前訓練營的想法。