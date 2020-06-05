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NBA／老鷹無緣參與復賽 飛人卡特被迫提前退休

中央社 / 台北5日電
NBA復賽方案不包含老鷹隊，代表今年球季結束高掛球鞋的卡特被迫提前退休。。 路透
NBA復賽方案不包含老鷹隊，代表今年球季結束高掛球鞋的卡特被迫提前退休。。 路透

NBA理事會今天批准22球隊復賽計畫，「飛人」卡特（Vince Carter）效力的亞特蘭大老鷹隊不在名單內，意味原訂今年球季結束高掛球鞋的卡特被迫提前退休。

卡特在公元1998年NBA選秀會以首輪第5順位被金州勇士隊選中，隨後被交易到多倫多暴龍隊，歷經紐澤西籃網隊、奧蘭多魔術隊、鳳凰城太陽隊、獨行俠隊、曼菲斯灰熊隊與沙加緬度國王隊等，最後落腳老鷹。

始終與冠軍戒無緣的43歲卡特邁入第22個NBA球季，早已宣告本季結束後退役，卻遇新冠病毒疫情，自猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診後，NBA 3月11日（美國時間）宣布全面暫停2019-20球季剩餘賽事。

NBA敲定7月31日復賽，22球隊將前往奧蘭多閉門比賽，復賽球隊除東、西區聯盟各前8名，還包括與第8名隊伍勝差在6場內的球隊，如紐奧良鵜鶘隊、波特蘭拓荒者隊、聖安東尼奧馬刺隊、國王、太陽與華盛頓巫師隊。

停賽前最後一場比賽，老鷹出戰紐約尼克隊，卡特在延長賽末段接獲隊友楊恩（Trae Young）傳球，投進三分球，最終老鷹以131比136輸球，那球是卡特最後一次出手，用三分球跟NBA球員生涯說再見。

卡特生涯出賽1541場，場均16.7分、4.3籃板與3.1助攻，生涯總得分2萬5728分，NBA史上第19。

卡特 NBA 老鷹

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