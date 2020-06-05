NBA／追悼佛洛伊德 NBA2K暫停線上模式2小時
美國46歲黑人男子佛洛伊德（George Floyd）近日遭白人警察以膝蓋壓頸致死，引軒然大波。為緬懷佛洛伊德，NBA2K今日同步追悼會時間暫停線上模式2個小時。
為追悼不幸因警員執法過當身亡的佛洛伊德，NBA2K於今天美東時間下午2點至4點關閉部分線上功能，同時仍開啟公園模式（The Neighborhood，又譯作街區、街場模式），並在該模式中，開放玩家穿著印有「黑人生命安全同等重要(Black Lives Matter)」、「我不能呼吸(I Can't Breathe)」字樣的虛擬球衣。
對此，2K官方表示：「廣大的社群願意在這段艱難的時刻站出來發聲，我們深受感動，因此我們打算提供公園模式這個平台，讓玩家也有宣洩、發表意見的窗口。」
除了上述的善舉，2K在昨日也擴大了基金會的募資金額，計劃額外增加100萬美元的資金，並致力於化解種族之間的不平等。
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