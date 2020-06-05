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網球防疫盃／網球場上的灌籃高手 何承叡最愛唐西奇

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
身高190公分的何承叡不僅是國內網壇新星，私下也是一名灌籃高手。記者劉肇育／攝影
身高190公分的何承叡不僅是國內網壇新星，私下也是一名灌籃高手。記者劉肇育／攝影

曾奪下法網青少年組雙打亞軍的我國男子網球好手何承叡，擁有190公分且厚實的身材，在網球場上成為難以忽略的存在，儘管已經是國內網壇的潛力新星，但他透露私底下仍是難以放下對籃球的熱愛，最喜歡NBA達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）的他表示，希望有一天也能夠像偶像一樣能夠年紀輕輕就站上國際舞台。

從七歲就開始打網球的何承叡，同時也是一名籃球愛好者，現在非練球時間，也都會與陳彥丞、楊凱翔等網壇年輕好手一起去鬥牛，190公分的他甚至還曾在非正式高度的籃框中灌過籃，「如果要說球技，應該是我最好，畢竟靠身材就贏了。」

何承叡坦言，雖然網球與籃球在他的人生中都有相當重要得地位，但談到為何選擇網球而不是籃球時，他則說：「一方面是籃球太容易受傷，一方面是在台灣打籃球，我可能很難打上國際舞台。」

已有多年NBA和HBL看球資歷的何承叡指出，過去看NBA大多是跟風支持當時最強的球隊，例如勇士或是熱火，不過在歐洲金童唐西奇上季加盟獨行俠後，就成為該隊的忠實粉絲，「因為他年紀只比我大一歲，卻已經站上最高舞台，讓我蠻有感觸的，也希望自己有朝一日能像他一樣。」

目前都在台北市網球中心練球的何承叡表示，在這次防疫盃結束後將會繼續練球，朝著在疫情停賽前所設下的爭取ITF挑戰賽參賽資格目標前進，不過喜歡美食的他也表示會利用休假時好好「補充能量」，「因為我食量很大，喜歡去吃吃到飽的火鍋或是燒肉，以前在賽季期間是不可能這樣吃的。」

NBA 獨行俠 唐西奇

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