NBA／聯盟敲定8月1日復賽 美媒揭露時程表
NBA確定於台灣時間8月1日復賽，共22隊參與，ESPN與運動新聞網站「運動員」（The Athletic）揭露時程表，美國時間7月7日各隊將前往奧蘭多，例行賽預計為期16天，每隊各打8場。
NBA理事會今天批准22支球隊恢復2019-2020年球季賽事的計畫，停擺3個月的球季將於7月31日在佛羅里達州奧蘭多重新點燃戰火，季後賽最晚10月12日結束。
運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）今天也在推特披露復賽細節，包括6月15日國外球員返回美國，6月21日球員歸隊報到，隔天進行2019冠狀病毒疾病(COVID-19）檢測。
6月30日球隊訓練營登場，7月7日各隊前往奧蘭多，7月31日復賽，自由球員市場10月18日開放，12月1日展開新球季。
根據ESPN報導，參與復賽的22支球隊，後續各隊將打8場例行賽，例行賽為期16天，每天舉行5至6場比賽，各隊也將遇到連續2天出賽情況；7戰4勝制的總冠軍賽，預計每2天會進行1場比賽。
同一個場館兩場比賽間，因應延長賽、場地清潔以及賽前熱身等需求，至少須間隔4小時。
NBA在賽事停擺期間，自5月中起實施球員減薪25%，下一個薪資發放日為6月15日，將維持同樣減薪幅度，預計持續至9月中旬。
先前已領到本季全額薪資的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）、金州勇士球星柯瑞（StephenCurry）等人，將在11月15日起實施扣薪。
NBA復賽時程表
●6/15 海外國際球員返美
●6/21 聯盟所有球員報到
●6/22 實施定期檢疫
●6/30 訓練營開跑
●7/7 入駐奧蘭多迪士尼樂園
●7/31 2019-20球季正式復賽
●8/25 選秀會樂透抽籤
●10/12 2019-20球季總冠軍賽最遲結束日期
●10/15 選秀會
●10/18 自由球員市場開跑
(以上均為美國時間)
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