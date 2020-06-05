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NBA／復賽恐限制高齡教頭出席 鵜鶘簡崔：不公平啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
聯盟祭出限制出席措施，預防高齡教練染病，鵜鶘教頭簡崔能理解，還是坦言不公平。 美聯社
聯盟祭出限制出席措施，預防高齡教練染病，鵜鶘教頭簡崔能理解，還是坦言不公平。 美聯社

NBA今日高票通過賽季重啟方案，儘管復賽將至，仍存在染病隱憂，對此聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，可能將特別限制染病風險較高的高齡教練在板凳區直接下達指令。

根據美國疾病管制與預防中心指出，年滿65歲的人感染冠狀病毒的風險較常人更高，又聯盟中有不少老教頭，向馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）就有71歲，火箭跟鵜鶘總教練丹東尼（Mike D'Antoni）、簡崔（Alvin Gentry）也都分別有69歲及65歲。

針對這些年齡偏高的教練群，不少球隊高層提出疑慮，表示：「基於現有的資訊，超過60歲的聯盟工作人員不應該出席，無論職位。是球星的父親也好，球隊總管也好，都應該避免出現在場館。」

雖目前尚未確定執行此項政策，但65歲的簡崔已公開反對該想法，直言：「最後還是會由聯盟做決定，可是我覺得不公平。我知道有風險，但我想要跟球隊共進退，然後做好我的工作，不然他們請我幹嘛？」

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