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NBA／中國獨臂少年秀運球 柯瑞關注還求幫神人
近日網路瘋傳中國13歲獨臂少年華麗運球影片，連NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）都特別關注，還請網友幫神本人。
這名13歲獨臂少年叫做張安城，來自廣東，5歲時不幸意外失去右手，但並未因此妄自菲薄，於兩年前深深愛上籃球，並長時間苦練有成，在近期中國一場比賽中秀運球，儘管只有左手，然跨下、背後運球樣樣精通，也數度進球，徹底炒熱現場氣氛。
張安城勵志的故事，讓他在影片上傳後迅速爆紅，包含柯瑞、里拉德（Damian Lillard）、塔克（P.J. Tucker） 都為這位獨臂少年加油打氣，柯瑞更鼓勵他要「堅持做自己」，「不要讓任何人否定你」，還不忘催促網友幫忙神人，激動表示：「這是誰，幫我找他！」
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