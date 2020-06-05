羅斯前的雙能衛先驅 法蘭西斯的暴力美學

自從2008年選秀羅斯(Derrick Rose)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)這類體能勁爆的雙能衛，於同梯橫空出世之後，大大刷新當時對控球後衛的觀點。一樣是支撐全隊運轉核心，但這種強力後衛為球賽帶來的激情、衝擊與觀賞性，便是與兩屆MVP奈許(Steve Nash)、保羅(Chris Paul)、魯比歐(Ricky Rubio)截然不同的視覺饗宴。

早於1999年選秀梯，不願開跋到溫哥華向灰熊報到而引起軒然大波的榜眼法蘭西斯(Steve Francis)，便是兩千年初期聯盟最強的鋼砲後衛，近代的雙能衛先行者。說起法蘭西斯僅僅8年多的生涯，在聯盟發光發熱的時間尤其短暫，基本上僅前五個賽季，他才有發揮的舞台。

拒絕向灰熊報到 陰錯陽差在火箭成就巔峰

打從菜鳥年，季前被交易到火箭起，法蘭西斯的名聲就因為耍大牌而大打折扣。但是他的實力、人氣很快的就被他用場上的表現給補回來，當時火箭陣中三位傳奇球星歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)，巴克利(Charles Barkley)、皮朋(Scottie Pippen)皆掛傷號。法蘭西斯意外在新秀年便獲得許多球權，加上他渾身初生之犢不畏虎的氣勢，捨我其誰的霸氣，菜鳥年例行賽先發77場，繳出18分、6.6助攻、5.3籃板、1.5抄截。

他的優質表現讓他和長臂猿布蘭(Elton Brand)當年榮登共同新人王的獎項，也曾是和卡特(Vince Carter)上演經典灌籃大賽的最終對手。細數他職業生涯的獎項成就，和許多知名球星相比之下並不出色，他拿過新人王、年度新秀第一隊、2002到2004年連續三季入選明星賽。然而法蘭西斯卻僅有一次季後賽經驗，雖然個人表現達19.2分、7.6助攻、8.4籃板，卻雙拳難敵眾人之力，首輪五場即被強大的湖人給解決掉，從此再也未嚐季後賽滋味。

火箭後衛法蘭西斯(右)和公牛中鋒布蘭德(左)在1999-00新人王票選中同獲58張第一名選票(總票數121張)，一起獲選為新人王。 2001-02 Fleer 球員卡

法蘭西斯球風狂野 鮮明特色讓人又愛又恨

法蘭西斯這些職業生涯的獎項成就，雖然和許多知名球星比較下，相形失色，但他卻是個在短短生涯中讓人又愛又恨，印象深刻的一號人物。

法蘭西斯讓人喜愛的是他滿場飛奔的狂放球風，替當時的球賽內容注入一股破壞性的美感。 法蘭西斯彈跳能力驚人，每晚衝至油漆區殺進殺出是家常便飯，突破切入的隔人戰斧式飛扣更是招牌，生涯1.7個進攻籃板，生涯1.5次抄截也可看出他的求勝執著與企圖心。

詹姆斯(右)剛出道時，法蘭西斯(左)還好好幫他上了一課，法蘭西斯打出18分7籃板9助攻的成績，詹姆斯則是17分1籃板3助攻，火箭在騎士主場贏球。 歐新社資料照片

但是這樣剽悍的球員也有難搞，讓球團頭痛的一面，像是他過於自負的個性與態度，與教練團爆出不合是也就見怪不怪。他更曾為了觀賞超級盃放棄火箭隊的客場出賽，當時火箭剛打出3連敗，氣得總教練范甘迪直接宣佈將他禁賽。法蘭西斯走的就是種隨興、我行我素的傲慢風格。

對比卡特信守承諾，為了完成大學學業的約定，不惜在2001年季後賽第二輪第七戰的早上到學校參加畢業典禮，再趕回來備戰晚間的球賽。卡特每一件事都自律甚高，極其努力地希望做到最好，這也是他身體狀態能保養得如此出色，成為現役聯盟最長青球員的主因之一。反觀，法蘭西斯生涯中後期不僅受到傷勢斷斷續續的困擾，也染上酗酒毛病，影響身體的恢復力，對十分倚賴身體爆發力打法的他來說無非是重傷害。

姚明入主火箭 壓縮法蘭西斯的奔放

在火箭於2002年選秀以狀元籤迎來全球矚目的姚明之前，在三位名人堂等級的老大哥退休之後，火箭一直就是法蘭西斯的球隊。生涯前三季，法蘭西斯的數據每年都在成長，雖然失誤居高不下，但華麗而觀賞性十足的球風仍深受球迷喜愛，場外亦是知名運動品牌的專屬代言球星。

2002年法蘭西斯首嚐明星賽滋味便是以西區先發的角色登場，在當時，火箭主打的是快速游擊戰風格。法蘭西斯在主帥湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich)麾下有很多持球主導戰局的空間發揮，與莫布里(Cuttino Mobley)組成的後場雙槍，是當時西區具有相當具有看頭的組合。

但是在姚明加入球隊之後，雖然法蘭西斯一直以老大哥的身份在幫助小老弟適應球隊、聯盟生態，但不得不說，法蘭西斯日後的發展還是因姚明受到不小限制。在兩人聯手一季後，湯總以健康因素請辭，接手總教練的范甘迪(Jeff Van Gundy)，想以姚明為中心打造他擅長的鐵血防守跟半場系統戰，這壓抑了法蘭西斯所持有的球權比例與瀟灑的全場開放式進攻，他在2003-04賽季，場均由前一年的21分下滑到16.6分。

火箭在迎來姚明(右)之後，法蘭西斯(左)的發揮空間受到了很大的壓縮，因為球隊未來的發展是以姚明為主軸。 歐新社資料照片

即使這一年讓法蘭西斯首嚐季後賽滋味，但范甘迪與他理念不合卻是公開的秘密。最終火箭球團選擇和魔術交易，補進35秒13分的男人-麥格雷迪(Tracy McGrady)。

交易至魔術首年回春 卻不敵傷病困擾

法蘭西斯被交易到當時進攻節奏是聯盟數一數二快的魔術之後，自然他熟悉的打法、數據，轟炸籃框的精彩鏡頭，皆有回溫的表現。他於2004-05球季再次繳出平均20分大關以上的成績單，並締造生涯最多次的場均助攻。這一年他拿下21.3分7助攻5.8籃板1.4抄截，只是說他在魔術一季半的時間，三分球命中率皆不滿三成是生涯最差。

和當時年輕的哈沃德(Dwight Howard)才搭配沒多久，傷病就找上了法蘭西斯，加上有酗酒問題，他的身體復原力變差，傷後回歸的體能爆發力也不如以往勁爆，隔年他替魔術打了46場球就被交易至尼克。

2005到2007年這兩季他在尼克早已不是絕對核心，單季首次上場不到30分鐘，且大小傷不斷，讓他的身手快速下滑，一共也才為尼克打了68場球就分道揚鑣。

法蘭西斯(右)從魔術轉隊到尼克之後，體能狀況已不復當年神勇，上場時間與攻守表現都快速下滑。 歐新社資料照片

2007-08年賽季，重回起源地休士頓，不到十年的時間，歷經一位明星球員籃球之路的興衰，再次身披火箭球衣，卻是完不全同的氣場，身為火箭人的最後10場出賽，場均5.5分3助攻2.3籃板，是法蘭西斯留給球迷最後的身影。

至於高掛球鞋後，他的生活並不順遂，那又是眾多退休球員的其中之一案例了。法蘭西斯除了個人能力出眾，生涯和後來聯盟頂級中鋒姚明，哈沃德(Dwight Howard)當時都聯手搭配過，若當時這兩套組合，能有其中一套打出名堂，那法蘭西斯的職業生涯肯定不會只有這麼短暫。

法蘭西斯從小辛苦的成長背景，甚至高中只有兩場出賽紀錄，還差點誤入歧途。上大學打了兩年沒沒無聞的學校後，直到轉學，21歲那年才在馬里蘭大學率領球隊在全美目光下證明自己超凡的身手，而有了踏入更高殿堂NBA的機會。法蘭西斯的生涯沒有集一身加持的榮耀與獎項，但他所帶來的故事也是當代一則短暫而令人回味無窮的傳奇。

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