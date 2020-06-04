NBA／復賽有譜？擬7月底開打10月結束

如果你能選擇，你會想做備受肯定的第二名，還是被人質疑的第一名？ 在喬丹及公牛統治NBA的九○年代，西區就已經是競爭激烈的火藥庫，其中火箭和爵士是唯一兩支能夠連兩年拿下西區冠軍的隊伍。然而，相對於

2020-06-04 07:00