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NBA／復賽有譜？擬7月底開打10月結束

中央社 / 台北4日綜合報導
位於佛羅里達的ESPN綜合運動園區，有望成為NBA復賽場地。 擷圖自推特
位於佛羅里達的ESPN綜合運動園區，有望成為NBA復賽場地。 擷圖自推特

美媒ESPN報導，美國職籃（NBA）董事會計畫通過，22支球隊在佛羅里達州奧蘭多恢復賽事的計畫，預計7月31日復賽，總冠軍戰第7戰最晚可能在10月12日舉行。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，NBA自3月11日（美國時間）宣布停賽至今，近期復賽計畫愈趨明朗化，但這項計畫仍須獲得NBA董事會30支球隊中，3/4的球隊支持，才能拍板定案。

22支參與復賽的球隊，除了東、西區聯盟前8名的球隊外，以及與第8名隊伍相差6場勝差內的球隊，像是紐奧良鵜鶘、波特蘭拓荒者、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、鳳凰城太陽、華盛頓巫師等。

其中，共有13支來自西區的隊伍，其餘9隊則隸屬東區。

復賽方案擬推翻先前直接進入季後賽的版本，22支球隊將先參加8場例行賽，若例行賽結束後，第8、9名隊伍之間相距超過4場勝差，第8名自動晉級季後賽，反之，勝差在4場以內，兩隊將先進行季後賽附加賽，其中第8名球隊吞下雙敗即淘汰，第9名只要輸球就出局。

NBA 巫師 鵜鶘

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