喬丹不在才奪冠？ 火箭2連霸史上最被低估

如果你能選擇，你會想做備受肯定的第二名，還是被人質疑的第一名？

在喬丹及公牛統治NBA的九○年代，西區就已經是競爭激烈的火藥庫，其中火箭和爵士是唯一兩支能夠連兩年拿下西區冠軍的隊伍。然而，相對於兩度挑戰公牛失利的爵士，成功拿下兩次金盃的火箭卻經常被球迷認為是名不符實的冠軍隊。

1995年，當火箭以直落四橫掃奧蘭多魔術拿下二連霸時，總教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）說了一句籃球經典：「不要低估拿過冠軍的心！」這句話正好映證了一個事實：那就是當年的火箭始終不被看好。即使火箭前一年才拿過冠軍，但做為西區第六種子，一路上的對手又全是星光閃耀的強隊，不只讓他們的實力一開始就被低估，即使奪冠也被認為是僥倖，而多年之後，這樣的印象依舊存在。

湯加諾維奇(右)除了曾帶領火箭拿下2次NBA總冠軍外，也曾在2000年帶領美國隊摘下雪梨奧運男籃金牌。 歐新社資料照片

這支火箭隊會被低估的原因有三：第一是時間點。若說八○年代是湖人與塞爾提克爭輝，九○年代就是公牛隻手遮天。在這兩個冠軍世代交接之際，那時是活塞「壞孩子」拿下了二連霸（89及90年），但因為時間點的關係，他們就像是火箭一樣被視為「看守內閣」：只是負責保管皇冠，準備交接給未來的王者。

和爵士不同，火箭在打進總冠軍賽的那兩年都沒遇上公牛。第一年是喬丹退休沒打，第二年是喬丹季中才復出，根本沒能打進決賽。即使火箭面對的對手也都不是弱者，即使他們在總冠軍賽打敗的魔術，正是那年在東區半準決賽淘汰喬丹公牛的球隊，但似乎真的得要正面對決，真槍實彈地把喬丹和公牛從冠軍神壇上打下來，火箭的實力和地位才能被認可。不過，歷史的真實劇本並沒有這麼寫。

而火箭連霸之後的下一季，維持同樣的奪冠班底，但同樣只拿到低順位的第五種子，並在第二輪就被超音速以四比零淘汰，無緣正面對決公牛，也無從扭轉這樣的印象。

火箭會被低估的第二個原因是出發點。因為史上沒有任何一支冠軍隊，在開始打季後賽的時候，分區排名順序低於第四種子。在那一年之前，絕大多數奪冠的球隊都是該分區的前三種子，唯一一支第四種子冠軍隊是1969年的塞爾提克，所以從當時的紀錄看來，火箭是毫無機會。

何況那時他們面對的三個對手一字排開，正好是西區的前三種子，不只每一隊都有MVP級的大明星坐鎮，而且全數在九○年代先後打進決賽。從第一輪開始，依序是馬龍/史塔克頓的爵士（97及98年），巴克利的太陽（93年），以及羅賓森的馬刺（99年），而羅賓森正是那年的例行賽MVP。

少了喬丹(左1)當對手，火箭在1995年要拿冠軍就很容易嗎？事實上他們要連打3大天王：馬龍(左2)、巴克利(右2)、羅賓森(右1)，賽程是極度的硬啊！ 1993-94 Fleer Ultra 球員卡

面對這樣的對手，在沒有主場優勢的加持之下，火箭靠著同樣拿過MVP的歐拉朱萬，不只是一路爆冷，接連演出下剋上的結局，在過程中更是不斷演出逆轉。第一輪先輸一場，第二輪則是從零比二的落後開始追趕，第三輪更在家裡連輸兩戰，在西區的每一輪，每當火箭好像輸定了，他們就硬是能贏。而當所有人都覺得以黑馬之姿打進決賽的火箭，會和聯盟新世代的當紅炸子雞魔術再演纏鬥戲碼時，火箭又讓人出乎意外的把這個東區第一種子給剃光頭，場子還沒炒熱，就把當年最紅的俠客和一分錢組合就此踢出決賽舞台，歐尼爾（Shaq O’neal）和哈達威（Penny Hardaway）一生再也沒有聯手打進總冠軍賽。

歐尼爾和哈達威(右)是當年最閃亮的超級新星，強勢帶領魔術殺進總冠軍賽，聲勢如日中天，誰知道遇到歐拉朱萬和崔斯特(左)這兩位帶傷上陣的老將竟然兵敗如山倒！ 1996-97 Hoops 球員卡

火箭的二連霸會被低估的第三原因是轉折點。雖然說每一支奪冠隊伍能夠成功，都有運氣的成份在內，但火箭在完成連霸的過程中，場內外幾個不可思議的轉折點，卻讓人不得不認為他們是被幸運之神眷顧。

第一個轉折點是季中交易來崔斯勒。火箭第一年奪冠時的陣容，到了第二年在強敵環伺之下變得不太靈光，只打出29勝17敗，讓球團決定在球季後半段把原本隊上的二當家交易出去，換來歐拉朱萬在休士頓大學時的老隊友崔斯勒。結果這筆補強一開始完全不管用，球隊只打出18勝18敗的平盤，戰績竟比交易前更糟，季賽排名才會一路掉到第六種子。但沒想到在季後賽第一輪對爵士，就是靠崔斯勒的表現才能勝出。

第二個轉折點則是總在關鍵時刻飆進致命三分球的前鋒荷瑞（Robert Horry），生涯在火箭、湖人和馬刺都扮演著奪冠要角的冷箭型射手，他生涯也因此奪下七冠。但他其實在1994年季中就被火箭交易出去，向活塞換來艾略特（Sean Elliott）。艾略特是那個後來在馬刺以對抗腎病而出名的球星，而這筆交易正是因為艾略特體檢不過被取消，荷瑞才有機會留隊，並隨著火箭打了兩次季後賽，火箭也因為有他的大賽心臟及關鍵三分的演出才能一路贏球。

荷瑞(左)是NBA近30年中唯一能跟喬丹(右)嗆誰冠軍戒指多的球員。但他可不僅僅是運氣好，他有像喬丹一樣在關鍵時刻臨危不亂與高度抗壓的能力。 1995-96 Topps 球員卡

另一個例子則是史密斯（Kenny Smith），原本的先發地位被一鳴驚人的菜鳥後衛「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）取代，還一度在隊上失去定位。結果這樣的史密斯，硬是在95年總冠軍的第一戰，以單場七記三分球打破當時紀錄，也就是靠他的表現，火箭才能把比賽逼入延長戰，最終贏得比賽，一路馳向二連霸。

說到史密斯，他之所以能當上第一戰追平的英雄，還得對手演出最不可思議的大賽轉折點。那時比賽進入最後倒數計時，落後三分的火箭被迫使用犯規戰術送對手上罰球線。而這人正是魔術當時的射手安德森（Nick Anderson），他不只是球隊隊史第一個選進的首輪新秀，該季也有七成的罰球命中率，只要他罰進一球，火箭就算玩完了。結果他兩罰都沒進，但他又幸運地搶下進攻籃板，再度被送上罰球線。不料，這第二次機會他仍是沒把握住，連續四罰不中，才讓史密斯有機會投進追平的三分球。

重新去看火箭拿下二連霸的過程，他們一路打敗四個聯盟最頂尖的球隊，但是因為其中沒有喬丹公牛，所以兩度拿下第一名的他們實力備受質疑，不如連拿兩年亞軍的爵士。而拿下二連霸時，現今火箭當家的兩大MVP哈登和衛斯布魯克才不過是七八歲的小學生，還只能坐在加州的家裡看電視。在那之後的二十多年，火箭從未再度打進總冠軍賽，似乎也坐實了這樣的印象。

無論這一季的NBA能不能復賽，即使復賽，哈登和衛斯布魯克聯手能不能改變這樣的歷史紀錄也不知道，但回頭去看當年火箭奪下兩冠的過程，確實是史上最被低估的王者，而他們創造出來的黑馬神話，依舊充滿了說不盡的故事和無窮的想像。