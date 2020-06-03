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UBA／神奇追平三分續命 屏大延長賽逆轉萬能

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
屏大逆轉闖進4強，完成升上一級目標，全隊開心慶祝。圖／大專體總提供
屏大逆轉闖進4強，完成升上一級目標，全隊開心慶祝。圖／大專體總提供

高中沒打過HBL甲級16強，排灣族小將伊磊斯‧巴瓦瓦隆今天卻成屏東科大重返公開一級的幸運星，他正規賽0.6秒的追平三分球助隊看到贏球曙光，最終延長賽以73：72力退萬能科大，成為108學年UBA公開男二級第2支4強隊伍。

屏大昨天先克服兩位數落後，76：73逆轉複賽曾輸過的台南大學，今天再碰複賽也輸過的萬能，第三節一度取得37：29領先，但萬能喊出暫停後打出跨節18：0攻勢、第四節最多領先兩數位，不過屏大第四節靠大四的祖銘澄追分雖小差距，菜鳥伊磊斯巴瓦瓦隆讀秒階段更挺身而出。

伊磊斯巴瓦瓦隆正規賽36.7秒「3分打」雖失敗，但助隊將差距追到62：65，最後0.6秒更飆進追平大號三分球，將戰局逼到延長賽；延長賽萬能一度1分領先，但屏大唯一的延畢生游家昇讀秒階段籃下放進超前球，萬能最後一擊也彈框而出，讓屏大驚險以73：72拿到公開一級門票。

公開男二級的前4名才可拿到下學年一級挑戰權，萬能今年有外援助陣，挑戰一級企圖、呼聲都高，重返一級目標卻被屏大粉碎，伊磊斯‧巴瓦瓦隆直呼不可思議，他笑說：「正規賽最後接到球時，球是滑的，感謝主，真的太謝謝了。」

他高一就讀來義高中，HBL男甲資格賽就遭淘汰，高二轉學到民生家商因轉學無法再打HBL，他透露曾懊悔，但選擇大學繼續逐夢，「我人生的夢想，就是站上這舞台。」他也感謝4位高年級學長，日常生活、球場都不斷幫助、激勵自己。

屏大100、103、106、107學年都曾挑戰一級，今天再戲劇性拿到一級門票，帶隊16年的教頭黃任閔也喊感動；他透露今年「準畢業生」練球不請假、不遲到、不早退，完全是學弟們榜樣，他已答應到墾丁「送舊」感謝球員四年的努力，之後更自己加碼，打進四強就自掏腰包包下遊艇帶學生出遊，今天學生為自己掙得遊艇禮物，他也樂得準備實現承諾。

屏大逆轉闖進4強，完成升上一級目標，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
屏大逆轉闖進4強，完成升上一級目標，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
屏大教練黃任閔（右）。圖／大專體總提供
屏大教練黃任閔（右）。圖／大專體總提供
屏大菜鳥伊磊斯‧巴瓦瓦隆成屏大致勝功臣。圖／大專體總提供
屏大菜鳥伊磊斯‧巴瓦瓦隆成屏大致勝功臣。圖／大專體總提供

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