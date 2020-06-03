NBA／佛洛依德之死 好友傑克森承諾照顧6歲孤女

非裔黑人佛洛依德（George Floyd）之死使美國種族歧視問題再被正視，他的好友、NBA退役球星傑克森（Stephen Jackson）已數度為意外身亡的好友發聲，如今更承諾，將幫助佛洛依德年僅6歲的女兒吉安娜及吉安娜的媽媽華盛頓（Roxie Washington）。

佛洛依德因白人警察不當執法死亡後，多州都發起集會遊行對抗種族歧視，6歲的吉安娜在一場遊行中說「爸爸改變了世界」，童言童語讓人鼻酸。

傑克森表示，佛洛依德生前掛念的人，他將伸出援手，尤其是幫助華盛頓，「我會在她身旁，支持她。」他在記者會上直接和華盛頓立誓，佛洛依德雖已不在兩人身邊，但他會代替好友位置，也要繼續為好友爭取正義。

「我們不會離開，我們會持續奮戰，這周我們會把佛洛依德送回他的家，但我也告訴你們，我們不會離開，我們要繼續追求正義。」傑克森說。

不只傑克森表態幫助佛洛依德家屬，他親人在募資平台發起的活動已經募到超過1100萬美金。