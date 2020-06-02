NBA／選手挺身抗歧視 退役球星喊讚

非裔黑人佛洛依德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，包括NBA「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、賽爾蒂克隊後衛布朗（Jaylen Brown）和多隊教練都發聲呼籲，轉任球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）也肯定後輩們站出來的勇氣。

柏金斯今天提到，當一名運動員願意公開發表看法，也會影響其他選手，「我們要繼續發聲，我們無法馬上改變歧視，但能改變這樣的系統，我們的聲音也需要被聽見，這和你來自哪裡無關，就是仗義執言，為你的信念背書。」

他點名，佛洛依德好友傑克森（Stephen Jackson）為發聲豎立標竿，開了15小時車從波士頓返鄉參加遊行的布朗也影響到其他球員，像是康特（Enes Kanter），「所以這無關你是老將或年輕球員，這不重要，就是挺身而出。」

柏金斯認為，有些選手可能會對表態感到遲疑，但隨著愈來愈多球員發表看法，猶豫的比重也會下降，大家更能捍衛自己立場，相信這是很正向的影響。