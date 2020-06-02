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NBA／史密斯痛毆白人暴徒 自責並澄清非種族歧視

聯合新聞網 / 綜合報導
史密斯痛毆白人暴徒過程遭「全都錄」，事後表示非常後悔，並強調此舉與種族歧視無關。 美聯社
史密斯痛毆白人暴徒過程遭「全都錄」，事後表示非常後悔，並強調此舉與種族歧視無關。 美聯社

黑人「佛洛伊德之死」事件引發全美抗議活動延燒，甚至在不少城市衍生成暴動，而前NBA球員「神經刀」史密斯(J.R. Smith)也捲入其中。他的汽車車窗在動亂中遭一白人打破，讓他氣得出拳痛毆，結果過程遭八卦雜誌《TMZ Sports》全都錄引發爭議，他今天出面表示非常後悔，並強調此舉與種族歧視無關。

由於抗議活動變調，洛杉磯街頭出現不少暴徒砸車事件，當下正在聲援民眾的史密斯也成受害者，他一發現車窗遭人打破，立刻氣得狂歐該名白人，甚至打到對方倒地仍持續用腳攻擊，最終該名白人落荒而逃。

不過這段過程遭到錄影披露後，史密斯除了表示後悔，並極力澄清這與種族歧視無關，他會鬥毆絕對不是因為對方是白人，「這和仇恨無關，而是整個社會體制出了問題！」

冷靜下來的史密斯也非常自責，「我對自己很失望，即便很多人說我不需要這麼想。不過我已經34歲了，也有4個女兒，無論這行為是對或錯，我都不希望他們留下『老爸會打人』這樣的印象、或是會做這種事的人！」

種族歧視 洛杉磯 佛洛伊德

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