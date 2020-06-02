NBA／種族歧視問題延燒 主席、老闆、球星都說話了

非裔美籍男子弗洛依德因白人警察執法過當死亡，引發的美國種族歧視問題愈演愈烈，昨天包括ＮＢＡ主席席佛、傳奇球星「籃球之神」喬丹和獨行俠隊老闆庫班都發聲，喬丹更強調「我們受夠了」。

身為黃蜂隊老闆的喬丹昨天發表聲明表示，對弗洛依德事件感到深深的痛心和生氣，也和遭受歧視的人們同一陣線，儘管自己對歧視現狀沒有答案，但眾人的聲音必須集結起來。喬丹說：「我們需要齊聲向領導人施壓以改變法律，否則就要用投票改變現狀，每個人都不能置身事外，必須共同努力，確保所有人的公平正義。」

快艇隊教練瑞佛斯和太陽隊教練威廉斯，兩位黑人教頭也發表聲明呼籲改變刻不容緩，庫班則和自家球員鮑威爾、傑克森、布朗森和克萊柏一同現身達拉斯警局總部前，為弗洛依德哀悼。

席佛昨天也發給全體員工的一份內部備忘錄，內容提及看到周末全美抗議集會和遊行的沮喪和難過；他表示這些事件提醒大家，國內很多傷口並沒癒合，「種族主義、警察的殘暴行為和歧視仍是每人生活中的一部分，無法忽視。」