希臘怪物vs.一眉道人 誰是更好防守球員？

兩個NBA問答題 一、公鹿明星前鋒「希臘怪物」安戴托昆波跟湖人明星前鋒「一眉道人」戴維斯，誰是更好防守球員？ 二、如果讓你挑一個球員建隊，安戴托昆波和戴維斯你選那個？

今年「年度最佳防守球員」很可能在安戴托昆波和戴維斯之間產生，另外兩個具有競爭力球員是塞爾蒂克後衛史馬特和爵士中鋒戈貝爾。但塞爾蒂克和爵士戰績分別落後公鹿和湖人，公鹿東區第一，湖人西區第一，兩隊戰績都拉開相當差距，基本上最佳防守球員會落在這兩人身上。

塞爾蒂克後衛史馬特(右)防守攻力持續進步，但不容易與三大長人競爭。 歐新社資料照片

「最佳防守球員」很難用各種數據分析或客觀數字去分辨高下，這是選擇最困難地方。只用「防守效率值」去演算和衡量，還是不夠精確，內線防守球員通常需要做非常多協防，扮演最後一道防線，後場防守球員針對性防守特多，大鎖角色影響力跟角色，與禁區防守球員又有很大不同和功能性。

史馬特和戈貝爾就是最典型兩個不同例子，史馬特防守有帶動性和感染力，戈貝爾防守更重體系和團隊，很難分辨兩人防守功力和作用高下。這種情況在勇士前鋒格林身上更顯特別，格林可以防守至少四個位置對手，協防、對位能力一流，防守充滿帶動性和激情。但格林跟史馬特對比，好像少了一對一纏鬥力，跟戈貝爾對比，又少了建立防守體系功能。

戴維斯和安戴托昆波是兩個最接近球員，兩人都是長人，都打大前鋒，都是頂級明星球員，比球技、質感、投籃，戴維斯更勝安戴托昆波，但在建立團隊體系和攻防作用上，安戴托昆波又比戴維斯更出色一點。

防守端戴維斯的機動性和協防速度是湖人基石，他擅長補漏、協防、可以防守更多位置對手。做為湖人攻防核心，詹姆斯帶動比賽節奏和創造機會，內線、防守、體系核心就是戴維斯。安戴托昆波也擅長防守、補漏，防守腹地很大，一點都不輸戴維斯，他也是公鹿最重要防守大鎖，幫助。

這兩大長人誰的防守更出色，對團隊、體系影響更大，難分軒輊。我嘗試用三個細節去做比較：

1、協防意識

這一點戴維斯要強過安戴托昆波，戴維斯防守意識、協防能力、機性和團隊、站位更出色。在湖人防守、體系中，戴維斯所佔比重和角色略勝安戴托昆波。

戴維斯(右)的防守意識與協防能力比安戴托昆波來得更為優秀。 歐新社資料照片

2、火鍋數據

戴維斯每場2.4火鍋，勝過安戴托昆波每場1.0火鍋，以安戴托昆波的身高天賦和運動能力，他的火鍋是少了一點。

3、個人數據

安戴托昆波持球比重和控制率更高，甚至接近詹姆斯，帶球、創造機會、持球突破、進攻得分是安戴托昆波更重要角色和作用，這也是安戴托昆波得分、籃板、助攻更全能更完美更像MVP的關鍵。他在防守端的輸出和作用，相對弱了許多。

安戴托昆波(左)的攻守表現比戴維斯更為全面，就像雷納德(右)從馬刺轉隊到暴龍後進攻更強勢一樣，讓他們的防守稍微減弱。 歐新社資料照片

戴維斯在防守端總體表現和作用、影響，要比安戴托昆波更出色，他更值得拿下最佳防守球員獎。

如果要在兩人中挑一名球員建隊，戴維斯球技、質感更好，但我會挑安戴托昆波。在沒有詹姆斯主導球隊攻防和控制節奏情況下，安戴托昆波給團隊和攻防體系帶來的作用更強、更可怕。